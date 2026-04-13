Auto rubata e fuga a Lacedonia: inseguimento e arresto di due uomini

di Marisa Fava

Tentano la fuga dopo essere stati intercettati a bordo di un’auto rubata, ma vengono rintracciati e arrestati dopo alcune ore di ricerche.

L’operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito di un servizio di controllo economico del territorio.

Auto sospetta e fuga improvvisa

L’episodio si è verificato nel territorio del Comune di Lacedonia, dove i finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno notato un veicolo che, alla vista della pattuglia, ha interrotto bruscamente la marcia.

Il conducente e il passeggero hanno quindi abbandonato repentinamente l’auto sulla carreggiata, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti, per poi darsi alla fuga a piedi.

Le ricerche e l’arresto

Dopo aver messo in sicurezza il mezzo, risultato rubato, i militari hanno avviato immediatamente le ricerche dei fuggitivi.

Al termine di alcune ore di attività, i due uomini sono stati intercettati e arrestati.

I reati contestati

I soggetti, cittadini di nazionalità marocchina e privi di documenti al momento del controllo, sono ritenuti responsabili di:

furto;

ricettazione;

resistenza a pubblico ufficiale;

fuga, secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

L’autovettura è stata sottoposta a sequestro, mentre gli arrestati sono stati posti a disposizione del Pubblico Ministero di turno per la convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.