Salerno, flash mob in Piazza della Libertà: 5mila libri per la PaperWeek

di Marisa Fava

Si scrive con i libri, si legge PaperWeek. Domani, martedì 14 aprile, dalle 9.30 alle 13, Piazza della Libertà ospiterà un grande flash mob dedicato al riciclo di carta e cartone, promosso da Comieco nell’ambito della settimana nazionale.

Oltre 5.000 testi riusati diventeranno il manifesto simbolico dell’iniziativa, che vedrà la partecipazione di studenti, associazioni e cittadini in un evento creativo e partecipato.

Una piazza trasformata in set creativo

Per l’occasione, la piazza si trasformerà in un vero e proprio set a cielo aperto grazie alla scenografia ideata dall’art director Gigi Pacifico, realizzata con libri, quaderni e materiali cartacei raccolti nelle ultime settimane attraverso i centri mobili di raccolta e riuso di Salerno Pulita.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Salerno e da Salerno Pulita, nasce dal percorso avviato lo scorso novembre con la candidatura della città alla Settimana della Carta, che quest’anno vede Parma come Capitale.

Riciclo e sostenibilità al centro

Salerno, già Capitale della Carta e parte del circuito delle Città della Carta, sceglie di celebrare la PaperWeek con un evento simbolico per sensibilizzare sul corretto riciclo di carta e cartone, una filiera che rappresenta anche un’importante opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio.

Durante la mattinata, un drone documenterà tutte le fasi della costruzione dell’opera collettiva, fino al momento conclusivo in cui verranno composte la scritta “PaperWeek” e il logo ufficiale dell’evento.

Book crossing e intrattenimento

Al termine del flash mob, la piazza si trasformerà in un book crossing aperto a tutti, offrendo la possibilità di prendere o scambiare liberamente i libri presenti.

Per tutta la mattinata sarà attivo uno stand informativo di Salerno Pulita, accompagnato dalla musica del dj Montefusco, gadget e iniziative per i partecipanti. Presente anche l’azienda La Fonte, che offrirà gratuitamente acqua e succhi di frutta.

Scuole e associazioni protagoniste

All’iniziativa hanno aderito numerosi istituti scolastici del territorio, tra cui il Convitto Nazionale Torquato Tasso, l’Istituto Smaldone, il Galilei-Di Palo, il Genovesi-Da Vinci, il Liceo Francesco Severi e il Santa Caterina-Amendola.

Coinvolte anche diverse associazioni attive nel riuso, tra cui L’Abbraccio, La Crisalide e Ctg, oltre a una delegazione di Ginnastica Salerno. La giornata sarà raccontata dai giovani giornalisti di PaperBoy, presenti con una redazione mobile.

Le parole di Salerno Pulita

«Il riuso dei libri e dei materiali in carta dimostra quanto la nostra comunità sia sensibile ai temi dell’economia circolare. Con la PaperWeek vogliamo ricordare che ogni gesto quotidiano contribuisce a costruire una città più sostenibile», ha dichiarato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.