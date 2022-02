Sfondo cellulare: ecco le scelte migliori della redazione

Siete alla ricerca di uno sfondo per il vostro cellulare che rispecchi a pieno i vostri interessi e/o la vostra personalità? Questo articolo è quello che fa per voi. Da quando sono stati lanciati gli smartphone sul mercato, quest’ultimi sono diventati una vera e propria appendici per ognuno di noi. Non possiamo farne a meno in quasi ogni ambito della nostra vita, dal lavoro allo svago dallo shopping alle prenotazioni online. Lo smartphone, appunto, è diventato sempre più fondamentale nelle nostre giornate e, molto spesso, la cura del nostro telefono dice molto su di noi.

È proprio per questo motivo che noi di zon.it abbiamo deciso di creare una galleria con le migliori scelte di sfondi per il vostro cellulare che potrete facilmente salvare e metterli come screensaver del vostro smartphone. Tutto in un batter d’occhio e, sopratutto, completamente gratuito. Non importa che il tuo telefonino sia un iPhone, un Android o altro, qui troverai sfondi perfettamente adattabili ad ogni tipo di dispositivo.

Sfondo cellulare a tema sportivo

Siete appassionati di sport e dei grandi atleti? In questa sezione troverete gli sfondi che faranno al caso vostro. Dal basket al tennis, dalla formula uno alla iconica fotografia di Muhammad Ali vittorioso sul ring. Non vi resta che scegliere la vostra preferita e salvarla sul vostro cellulare.

12 Immagini

























Tema calcistico

Siete appassionati di calcio sfegatati e non vi perdete neanche una partita della vostra squadra del cuore e dei vostri calciatori preferiti? Eccovi una carrellata di sfondi che faranno certamente al caso vostro.

12 Immagini

























Marvel

Negli ultimi anni i supereroi Marvel, grazie ai numerosi film usciti al cinema, sono entrati a far parte sempre di più dell’immaginario comune raccogliendo sotto la propria orma milioni di appassionati. Per questo motivo abbiamo deciso di dedicargli una galleria tutta per loro con i supereroi più famosi e amati del colossal americano creato da Stan Lee.

12 Immagini

























Sfondi cellulare ispirati ai migliori brand

18 Immagini