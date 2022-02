Depressione lieve: i rimedi naturali più utili

Negli ultimi anni sono aumentati in modo preoccupante i casi di depressione, soprattutto tra gli adolescenti che a quanto pare sono stati i più colpiti dalla pandemia e dalle relative restrizioni

Costretti a rimanere a casa per giornate intere, rinunciando di fatto a qualsiasi forma di interazione sociale, i giovani d’oggi si trovano a fronteggiare diverse problematiche e tra le più diffuse troviamo appunto la depressione, insieme all’ansia. Parliamo di disturbi psichiatrici che come ben sappiamo necessitano di una terapia specifica, ma è bene precisare anche che esistono alternative naturali per trattare una forma depressiva lieve o uno stato ansioso non patologico.

Oggi vediamo proprio quali sono i rimedi più efficaci per migliorare l’umore e contrastare le crisi depressive di lieve entità senza ricorrere a psicofarmaci, spesso molto dannosi per via dei loro effetti collaterali.

L’olio di CBD: un alleato naturale per migliorare l’umore e contrastare la depressione

Uno dei migliori rimedi naturali per contrastare la depressione e migliorare in generale l’umore è senza dubbio l’olio di CBD. Le proprietà benefiche del cannabidiolo in tal senso sono infatti state ormai dimostrate ampiamente e non ci sono più grandi dubbi sulla sua efficacia. Il CBD, come probabilmente alcuni già sapranno, è un principio attivo che si trova nelle piante di cannabis, da non confondere con il THC che è il responsabile dei loro effetti psicotropi. Nei migliori CBD shop al giorno d’oggi è possibile acquistare direttamente l’olio di cannabidiolo, che si presenta sotto forma di gocce da assumere per via orale. Questo rappresenta ormai uno dei rimedi naturali e privi di controindicazioni più consigliati a coloro che soffrono di depressione lieve e che preferiscono tenere gli psicofarmaci come ultima spiaggia. Secondo alcuni studi, il CBD agisce stimolando i recettori della serotonina, ossia dell’ormone della felicità, migliorando in modo significativo l’umore.

Iperico: efficace ma non privo di effetti collaterali

Un altro dei più potenti rimedi naturali contro la depressione lieve è l’iperico, conosciuto anche con il nome di Erba di San Giovanni. Anche questo è un rimedio che agisce sui recettori della serotonina, migliorando di gran lunga l’umore ma bisogna anche prestare attenzione. In molti infatti assumono l’iperico senza essere del tutto consapevoli dei suoi effetti collaterali, che non si possono sottovalutare e che sono simili, in alcuni casi, a quelli tipici degli psicofarmaci. Questo rimedio naturale può infatti provocare ansia, attacchi di panico, vomito e persino amnesia: deve essere assunto sotto stretto controllo da parte del medico, monitorandone gli effetti e rispettando i dosaggi consigliati.

Griffonia: utile per migliorare l’umore

Un ultimo rimedio naturale che può rivelarsi utile per contrastare la depressione lieve e migliorare l’umore è la griffonia, che incrementa i livelli di serotonina e permette dunque di contrastare alcuni disturbi tipici. È importante ricordare che anche la griffonia può avere effetti collaterali simili a quelli dell’iperico dunque prima di assumerla conviene sempre consultare il proprio medico. La posologia solitamente va da 300 a 600 mg di estratto secco in compresse, da assumere lontano dai pasti e in due somministrazioni giornaliere.