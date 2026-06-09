Salerno Letteratura 2026, dal 13 al 20 giugno torna il festival nel segno di Alfonso Gatto

di Marisa Fava

La quattordicesima edizione di Salerno Letteratura si terrà dal 13 al 20 giugno 2026. Il tema scelto è “Il cuore desto avrà parole. Letteratura nei tempi inquieti”, omaggio al poeta salernitano Alfonso Gatto.

Dal 13 al 20 giugno torna Salerno Letteratura, giunto alla sua quattordicesima edizione. Il festival animerà i luoghi del centro storico di Salerno con incontri, letture, spettacoli, musica, laboratori e appuntamenti dedicati alla cultura contemporanea.

Il titolo scelto per il 2026, “Il cuore desto avrà parole. Letteratura nei tempi inquieti”, rende omaggio ad Alfonso Gatto, poeta salernitano del Novecento. Un verso che diventa invito alla consapevolezza, alla partecipazione e alla ricerca delle parole giuste in un tempo attraversato da crisi e cambiamenti.

Gli ospiti e le sezioni del festival

Anche quest’anno il programma accoglierà scrittori, artisti, performer, studiosi e protagonisti del dibattito culturale. Tra gli ospiti annunciati figurano, tra gli altri, Emanuele Trevi, Elena Bucci, Gigi Riva, Gino Castaldo, Rachel Kushner, Fabio Balsamo, Eliana Liotta, Valeria Parrella, Tiziano Scarpa, Marco Damilano, Serena Bortone, Nadia Fusini, Andrea Satta e Fabio Magnasciutti.

Numerose le sezioni previste: narrativa, poesia, filosofia, scienza, storia, graphic novel, musica, spettacolo dal vivo, spazio ragazzi, corsi e laboratori.

Omaggio ad Alfonso Gatto

L’apertura del festival sarà dedicata ad Alfonso Gatto con una lettura scenica a cura di Marianna Esposito, in collaborazione con la Fondazione Gatto. A seguire, i direttori artistici Gennaro Carillo e Paolo Di Paolo dialogheranno sul tema dell’edizione.

La poesia di Gatto attraverserà anche i vicoli della città con letture improvvisate, versi diffusi e iniziative speciali pensate per portare la letteratura negli spazi urbani.

Musica, letture sceniche e novità

Grande spazio sarà riservato alle contaminazioni tra letteratura, musica e teatro. Tra gli appuntamenti in programma figurano reading, lectio-spettacolo, omaggi a Miles Davis, David Bowie e Ingeborg Bachmann, oltre a performance dedicate ad Antigone e alle favole dal mondo.

Tra le novità dell’edizione 2026 ci sarà anche “La più grande scuola di scrittura all’aperto”, in programma domenica 20 giugno nella Villa Comunale di Salerno: un’esperienza collettiva, gratuita e aperta a tutti, guidata da Paolo Di Paolo con ospiti a sorpresa.

Premi, laboratori e letteratura d’impresa

Confermati alcuni dei capisaldi del festival, dalla Summer School alla Scuola di Lettura, fino ai laboratori dedicati ai giovani videomaker. Spazio anche ai premi letterari, tra cui il Premio Salerno Libro d’Europa, il Premio Demetra, la Serata Stregata con i finalisti del Premio Strega 2026 e il Premio Letteratura d’Impresa.

Tra le iniziative legate al mondo produttivo nasce anche il Club “Lettera 21”, promosso in ambito Confindustria Salerno per sostenere il ruolo sociale dell’impresa come motore culturale e civile del territorio.

Salerno Letteratura 2026 si conferma così un appuntamento centrale per la città: otto giorni di confronto, parole, spettacolo e partecipazione, capaci di trasformare Salerno in una comunità culturale viva e aperta.