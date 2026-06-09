Nocera Superiore, controlli nella Villa Comunale: otto verbali per velocipedi ad alta velocità

di Marisa Fava

Sicurezza, tutela degli spazi pubblici e rispetto delle regole. Con questi obiettivi l’Amministrazione comunale di Nocera Superiore ha disposto un intervento straordinario della Polizia Municipale all’interno della Villa Comunale “Tenente Marco Pittoni” di Corso Matteotti.

Nella serata di ieri gli agenti sono intervenuti per contrastare comportamenti scorretti e potenzialmente pericolosi legati alla conduzione di velocipedi ad alta velocità lungo i viali del parco, un’area frequentata quotidianamente da famiglie, bambini, anziani e persone con disabilità.

Otto verbali durante i controlli

L’operazione, condotta dalle agenti Stefania Celentano e Simona Foscari sotto il coordinamento del comandante Paolo Prudente, ha portato all’elevazione di otto verbali di contestazione.

I controlli mirati sono stati effettuati per garantire la pubblica incolumità e assicurare una fruizione sicura degli spazi verdi comunali, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili della popolazione.

Le parole del sindaco D’Acunzi

«La sicurezza dei cittadini e la tutela degli spazi pubblici sono priorità assolute per questa Amministrazione. L’intervento della Polizia Municipale conferma il nostro impegno nel far rispettare le regole della convivenza civile. Non possiamo tollerare comportamenti che compromettono la serenità della Villa Comunale» ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi.

Il primo cittadino ha inoltre annunciato che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, sottolineando però l’importanza della collaborazione dei cittadini.

«La sola repressione non basta: serve il contributo di tutti. Rivolgo quindi un appello al senso civico e alla responsabilità dei ragazzi e dei cittadini affinché ville e parchi, patrimonio comune, restino luoghi sicuri, accoglienti e accessibili a tutti».

Il comandante Prudente: «Servono anche percorsi educativi»

Sulla stessa linea il comandante della Polizia Municipale Paolo Prudente, che ha evidenziato come il fenomeno riguardi spesso i più giovani e rappresenti una problematica diffusa anche a livello nazionale.

«L’attività di vigilanza e controllo del territorio per il rispetto di regolamenti e ordinanze proseguirà anche nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire a cittadini e famiglie l’uso sicuro delle aree verdi. Come Polizia Municipale continueremo a presidiare fermamente il territorio, consapevoli però che la sola repressione non basta contro un profondo disagio generazionale».

Il comandante ha infine sottolineato la necessità di promuovere percorsi sociali e culturali condivisi, coinvolgendo attivamente anche il mondo della scuola, per favorire il recupero del senso civico e il rispetto degli spazi pubblici.