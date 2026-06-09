Finagricola, il pomodoro della Piana del Sele conquista Giappone e Stati Uniti

di Marisa Fava

Mercati internazionali, sostenibilità e nuove tecnologie al centro della terza puntata di “Una Storia di Qualità”, il podcast promosso da Finagricola.

Dal cuore della Piana del Sele fino alle tavole del Giappone e degli Stati Uniti. È il viaggio raccontato nella terza puntata di “Una Storia di Qualità”, il podcast dedicato a Finagricola e al percorso di crescita di una delle eccellenze dell’agroalimentare italiano.

Il nuovo episodio, disponibile al link https://linktr.ee/unastoriadiqualita, approfondisce il rapporto tra innovazione, sostenibilità e mercati internazionali, raccontando come la cooperativa abbia costruito nel tempo un modello fondato su qualità, sicurezza alimentare e ricerca continua.

Protagonista della puntata è Fabio Palo, vicepresidente di Finagricola, che ripercorre i valori dell’azienda fondata dal padre Gerardo Palo e il cammino intrapreso dalla cooperativa negli ultimi quarant’anni.

«La grande innovazione di Finagricola è stata la capacità di interpretare, prima degli altri, i bisogni del mercato. Tutto il nostro progetto è stato costruito attorno a due principi fondamentali: qualità e sicurezza alimentare».

Nel corso dell’intervista, Palo sottolinea il ruolo delle nuove tecnologie nella gestione delle risorse e nella sostenibilità ambientale. Dai sistemi di irrigazione controllata alla lotta integrata, fino ai progetti legati all’economia circolare, Finagricola ha saputo innovare senza perdere il legame con il territorio.

Particolare attenzione viene dedicata anche all’espansione sui mercati esteri. I prodotti trasformati della cooperativa hanno trovato spazio in Paesi particolarmente attenti alla qualità, come il Giappone, e in mercati strategici per il Made in Italy, come gli Stati Uniti.

«Quando abbiamo iniziato a lavorare sui prodotti trasformati, il nostro mercato ha cominciato a evolversi. Abbiamo avviato l’esportazione anche oltreoceano, concentrandoci sui mercati più sensibili alla qualità».

Alla puntata partecipano anche Domenico Catapano, ideatore del podcast e responsabile marketing di Finagricola, ed Elisa Vecchi, responsabile commerciale del comparto conserve, che racconta l’evoluzione dei marchi Così Com’è e Gran Gusto, il successo dei datterini colorati e il valore crescente del Made in Italy sui mercati internazionali.

Il racconto è arricchito dagli interventi dello chef Massimiliano Contegiacomo, che valorizza le diverse varietà di pomodoro Finagricola attraverso ricette pensate per esaltarne gusto, colore e identità.

La terza puntata di “Una Storia di Qualità” conferma così la vocazione di Finagricola: unire tradizione agricola, innovazione e sostenibilità, portando il pomodoro della Piana del Sele sulle tavole di tutto il mondo.

«L’agricoltura è il mestiere più bello del mondo. Quando si parte dal seme, come accade nella nostra realtà, si costruisce un percorso che porta un prodotto dalla terra fino alla tavola del consumatore».

Il podcast, promosso da Finagricola, è un progetto del Gruppo Stratego Società Benefit, realizzato da StrategoDigital.com.