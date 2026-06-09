Concorso Nazionale “Città delle Ciliegie”: aperte le adesioni per produttori e coltivatori
La XXVII edizione del concorso si terrà a Bracigliano il 14 giugno 2026. Domande e campioni da presentare entro il 13 giugno.
Produttori e coltivatori potranno partecipare alla XXVII edizione del Concorso Nazionale “Città delle Ciliegie”. La premiazione si terrà il 14 giugno 2026 a Bracigliano.
Sono aperte le adesioni alla XXVII edizione del Concorso Nazionale “Città delle Ciliegie”, iniziativa dedicata alla valorizzazione delle migliori produzioni cerasicole del territorio.
Il concorso è rivolto a produttori e coltivatori, chiamati a presentare un campione di ciliegie nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento.
Come partecipare
I partecipanti dovranno consegnare un campione di ciliegie con peso massimo di 3 kg, in condizioni ottimali di conservazione e qualità.
Per ogni campione dovranno essere indicati la zona di provenienza, la varietà presentata e il nominativo del produttore.
La consegna dei campioni dovrà avvenire entro il 13 giugno 2026.
Premiazione a Bracigliano
La premiazione si svolgerà il 14 giugno 2026 alle ore 17:00 presso Palazzo De Simone a Bracigliano, nella Valle dell’Irno.
L’iniziativa rappresenta un’occasione per promuovere la qualità delle produzioni locali e far conoscere le eccellenze agricole del territorio, comprese quelle di Baronissi.
Tutte le informazioni e il modulo di domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Baronissi.