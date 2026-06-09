Salerno, il Comune modifica l’ordinanza sulla musica all’aperto: deroghe per i lidi

di Marisa Fava

Il Comune di Salerno si prepara a rivedere l’ordinanza che vietava musica e intrattenimenti all’esterno dei pubblici esercizi, introducendo alcune deroghe richieste dagli operatori del settore turistico.

La decisione arriva dopo le segnalazioni e le richieste avanzate dalle associazioni di categoria e dagli imprenditori del comparto balneare, preoccupati per gli effetti del provvedimento in vista della stagione estiva.

Musica consentita negli stabilimenti balneari

Le modifiche riguarderanno principalmente il litorale cittadino. Negli stabilimenti balneari sarà infatti consentita la diffusione di musica e l’organizzazione di attività di intrattenimento, purché vengano rispettati i limiti previsti dalla normativa sull’inquinamento acustico e non si arrechino disagi ai residenti.

L’obiettivo è permettere alle attività turistiche di offrire servizi e momenti di aggregazione senza compromettere la qualità della vita delle aree circostanti.

Restano le restrizioni nelle zone della movida

Resta invece confermato l’approccio più rigoroso nelle aree centrali della città e nei quartieri maggiormente interessati dalla movida notturna.

In queste zone, bar, ristoranti e altri esercizi commerciali continueranno a non poter utilizzare gli spazi esterni per eventi musicali o per la diffusione di musica.

L’amministrazione comunale punta così a conciliare le esigenze del comparto turistico con quelle dei residenti, cercando di limitare i fenomeni legati ai rumori eccessivi che negli ultimi anni hanno generato numerose segnalazioni e proteste.