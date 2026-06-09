Parco del Mercatello, cittadini denunciano degrado e incuria: fontane senz’acqua e giostrine danneggiate

di Marisa Fava

Il Parco del Mercatello torna al centro delle segnalazioni dei cittadini. Nonostante il restyling completato nel 2024, una delle aree verdi più importanti di Salerno presenta ancora numerose criticità legate alla manutenzione e alla sicurezza.

Secondo quanto denunciato da alcuni residenti e riportato dal quotidiano Le Cronache, il parco mostra evidenti segni di degrado che riguardano diversi spazi dell’area pubblica.

Fontane e stagni in difficoltà

Tra le principali problematiche segnalate vi sono le vasche prive di ricircolo dell’acqua e la presenza di acqua stagnante e sporca. In alcuni stagni, inoltre, la mancanza di un adeguato ricambio idrico avrebbe causato episodi di moria di pesci, alimentando le preoccupazioni dei frequentatori del parco.

Vandalismi e strutture danneggiate

I cittadini lamentano anche frequenti atti vandalici che avrebbero interessato giostrine e arredi urbani. A rendere più complessa la situazione contribuisce l’assenza di una custodia fissa dopo l’abbandono dell’appalto da parte della società che gestiva il chiosco presente all’interno dell’area verde.

Criticità vengono segnalate anche per i bagni pubblici, ritenuti da diversi utenti poco curati e bisognosi di interventi di manutenzione.

Le misure annunciate dal Comune

Tra gli elementi che destano maggiore preoccupazione vi sarebbe anche la presenza di alcune situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità pubblica, tra cui un pozzo aperto che richiederebbe adeguate misure di messa in sicurezza.

Per contrastare il degrado e migliorare la fruibilità del Parco del Mercatello, l’Amministrazione comunale ha annunciato l’introduzione di un servizio di vigilanza continuativa e l’installazione di nuovi compattatori per il recupero della plastica.

L’obiettivo è restituire piena funzionalità e decoro a uno dei principali polmoni verdi della città, quotidianamente frequentato da famiglie, sportivi e cittadini.