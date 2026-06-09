Salerno torna set televisivo: al via le riprese della terza stagione di “Vincenzo Malinconico”

di Marisa Fava

Salerno torna protagonista sul piccolo schermo con l’avvio delle riprese della terza stagione di “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”, la fiction di Rai 1 ispirata ai romanzi dello scrittore Diego De Silva.

Le riprese sono iniziate nei giorni scorsi sul lungomare cittadino e coinvolgeranno numerose location simbolo della città, confermando ancora una volta il forte legame tra la serie televisiva e il territorio salernitano.

Massimiliano Gallo ancora protagonista

A vestire i panni dell’avvocato Vincenzo Malinconico sarà ancora una volta Massimiliano Gallo, protagonista della fiction che racconta le vicende di un legale dalla carriera complicata ma capace di conquistare il pubblico grazie alla sua umanità, ironia e sensibilità.

La nuova stagione sarà diretta da Cosimo Gomez e prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Viola Film.

Nel cast torneranno anche Teresa Saponangelo, Giulia Bevilacqua e Lina Sastri.

Riprese fino a ottobre

«Gireremo fino a metà ottobre, con una pausa ad agosto e speriamo di approdare su Rai 1 per la prossima primavera», ha dichiarato Massimiliano Gallo.

Tra le location scelte per la nuova stagione figurano la Villa Comunale, il porto di Salerno, l’ex Tribunale e il porticciolo di Pastena, luoghi che contribuiranno ancora una volta a valorizzare il patrimonio urbano e paesaggistico della città.

Con il ritorno del set, Salerno si conferma una delle città più apprezzate dalle produzioni televisive nazionali, capace di offrire scenari suggestivi e riconoscibili al grande pubblico.