Cammarota Beer Festival 2026 a Battipaglia: date, programma e ingresso libero

di Marisa Fava

Dal 18 al 28 giugno la Villa Comunale di Battipaglia ospiterà il Cammarota Beer Festival 2026: ingresso libero, 14 stand gastronomici, birre, musica dal vivo, dj set e area bambini.

Conto alla rovescia a Battipaglia per il ritorno del Cammarota Beer Festival 2026, uno degli eventi più attesi dell’estate cittadina. La manifestazione si svolgerà dal 18 al 28 giugno nella Villa Comunale di Battipaglia, trasformata per undici giorni in un grande villaggio dedicato al gusto, alla musica e all’intrattenimento.

L’edizione 2026 si annuncia particolarmente ricca, con numeri in crescita e diverse novità pensate per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Tra gli elementi principali spicca l’ampliamento dell’area gastronomica, che quest’anno potrà contare su 14 stand esterni, offrendo ai visitatori una proposta ancora più varia rispetto alle precedenti edizioni.

Grande spazio sarà riservato anche al mondo delle birre, con un’offerta potenziata e pensata per accompagnare le diverse proposte food presenti all’interno dell’evento. Ogni serata sarà animata da musica dal vivo, dj set, spettacoli e momenti di aggregazione, con l’obiettivo di rendere la Villa Comunale uno dei punti di riferimento dell’estate battipagliese.

Il festival presterà attenzione anche alle famiglie, grazie alla presenza di un’area bambini con gonfiabili e giochi in legno, pensata per permettere anche ai più piccoli di vivere la manifestazione in un contesto sicuro e divertente.

Non mancheranno inoltre iniziative dedicate all’inclusione sociale, alla partecipazione della comunità e alla valorizzazione del territorio. Il Cammarota Beer Festival si conferma così non solo come evento di intrattenimento, ma anche come occasione di incontro, condivisione e promozione delle realtà locali.

Promozioni speciali, sorprese e attività collaterali completeranno un programma che punta ad attirare visitatori da Battipaglia e da tutta la provincia di Salerno.

L’appuntamento con il Cammarota Beer Festival 2026 è dunque dal 18 al 28 giugno alla Villa Comunale di Battipaglia. L’ingresso sarà libero.