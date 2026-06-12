SomArte a Novi Velia: danza, cinema e benessere somatico

di Marisa Fava

Il 20 e 21 giugno 2026 Novi Velia ospiterà la prima edizione di SomArte, il festival ideato da Mobius Dance & Atelier dedicato al movimento contemporaneo, all’arte multimediale e al benessere collettivo.

Il Cilento si prepara ad accogliere un appuntamento culturale dal respiro internazionale. Sabato 20 e domenica 21 giugno 2026, l’Ex-Abbazia dei Celestini di Novi Velia diventerà il cuore pulsante di SomArte, festival che unisce danza, cinema, pratiche somatiche e valorizzazione del territorio.

L’evento, organizzato da Mobius Dance & Atelier, nasce con l’obiettivo di abbattere le barriere tra artisti, pubblico e comunità locale, trasformando Novi Velia in un palcoscenico aperto, inclusivo e partecipato.

La direzione artistica

La prima edizione di SomArte porta la firma di Gianluca Vincentini, coreografo con esperienza nei teatri del Regno Unito e in festival internazionali in Spagna, e di Fabiano Culora, professionista con oltre 25 anni di attività nel campo della salute e delle pratiche somatiche.

Insieme, i due direttori artistici hanno costruito un programma capace di mettere in dialogo lo spettacolo professionale con la cura del corpo, il movimento consapevole e la relazione con il paesaggio.

Il programma

Le due giornate del festival saranno articolate in classi di danza, yoga, movimento e benessere, spettacoli dal vivo, cortometraggi ed esposizioni fotografiche.

Sabato 20 giugno sarà dedicato a “Danza e Cinema: dietro le quinte della creazione”, con un focus sul rapporto tra coreografia, linguaggio audiovisivo e processi creativi.

Domenica 21 giugno, invece, il tema sarà “Storie di Novi Velia”. La giornata culminerà con la prima visione assoluta di un nuovo cortometraggio di danza girato tra Novi Velia e il Monte Gelbison.

Ospiti internazionali a Novi Velia

Tra i protagonisti del festival ci saranno il regista statunitense Scotty Hardwig e le storiche danzatrici americane Andrea Olsen e Caryn McHose, insieme ai direttori di Mobius Gianluca Vincentini e Fabiano Culora.

Il cortometraggio rappresenta uno dei momenti più attesi della rassegna e punta a raccontare il territorio cilentano attraverso il linguaggio universale del corpo e della danza.

“SomArte non è solo un evento, ma un catalizzatore di legami. Ospitando artisti internazionali e valorizzando le collaborazioni locali, vogliamo promuovere una società più aperta e accogliente, portando Novi Velia sulla scena mondiale attraverso uno scambio culturale duraturo”.

Informazioni utili

Evento: SomArte Festival – Prima Edizione

SomArte Festival – Prima Edizione Quando: 20 e 21 giugno 2026

20 e 21 giugno 2026 Dove: Mobius Atelier, Ex-Abbazia dei Celestini – Novi Velia, Salerno

Mobius Atelier, Ex-Abbazia dei Celestini – Novi Velia, Salerno Partecipazione: aperta a tutti, dai neofiti ai professionisti

Con SomArte, Novi Velia si candida a diventare un luogo di incontro tra arti performative, cinema, benessere e comunità, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva nel cuore del Cilento.