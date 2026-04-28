“Pezzo dopo pezzo”, il cortometraggio dei giovani di Pellezzano

di Marisa Fava

Pellezzano protagonista di un progetto che unisce sport, cultura e inclusione sociale. Si intitola “Pezzo dopo pezzo” il cortometraggio realizzato dai giovani del territorio nell’ambito delle attività promosse dallo Sporting Arechi, in collaborazione con la casa di produzione salernitana Tomato Film.

Un’iniziativa che va oltre la semplice pratica sportiva, confermando il ruolo dell’associazione come vero e proprio presidio educativo e sociale, capace di offrire opportunità concrete alle nuove generazioni.

Il progetto “F.I.M. – Futuro In Mano”

Il cortometraggio nasce all’interno del progetto “F.I.M. – Futuro In Mano”, finanziato da Sport e Salute S.p.A. e sviluppato dallo Sporting Arechi in partenariato con diverse realtà del territorio.

L’iniziativa ha coinvolto giovani tra i 14 e i 34 anni, con particolare attenzione a situazioni di fragilità economica e sociale o inattività lavorativa e formativa, offrendo gratuitamente attività sportive, educative e sociali.

Un film scritto e realizzato dai ragazzi

“Pezzo dopo pezzo” rappresenta uno dei risultati più significativi del percorso: un cortometraggio ideato, scritto e realizzato interamente dai partecipanti grazie al supporto della Tomato Film, con il contributo di Antonio Passaro e Fabio Ferro, che hanno curato il laboratorio di cinematografia.

Un’esperienza che dimostra come lo sport possa diventare anche strumento di crescita culturale, espressione artistica e valorizzazione dei talenti.

«Lo sport rappresenta un punto di partenza e mai un punto di arrivo. Attraverso iniziative come questa vogliamo offrire ai giovani strumenti veri per costruire il proprio futuro», ha dichiarato il presidente dello Sporting Arechi Alfonso Gaeta.

L’associazione promuove costantemente attività extrasportive e sociali, con l’obiettivo di educare, includere e creare nuove opportunità per i giovani del territorio.

Cast e produzione

Nel cast e nel gruppo di lavoro figurano numerosi giovani coinvolti nel progetto, protagonisti di un’esperienza condivisa che ha stimolato creatività, confronto e partecipazione attiva.

La regia è affidata a Federica Di Taranto, con fotografia e montaggio curati da Giorgia Rossi. La scenografia è di Giovanni Scaletta, mentre alla macchina da presa ha lavorato Davide Francese.

Il suono in presa diretta è stato seguito da Vincenzo Armenante, con Barbara Ferraro come aiuto regia e costumi. Make up e hair styling sono stati curati da Eleonora Isoldi.

I produttori esecutivi sono Fabio Ferro e Antonio Passaro, con Maria Grazia Mari coordinatrice di produzione. Le finalizzazioni audio/video sono state affidate a Roberto Cicco, mentre la supervisione generale è stata curata da Alfonso Gaeta.

Un percorso “pezzo dopo pezzo”

Il cortometraggio è stato sviluppato durante il corso di cinematografia attraverso un percorso creativo condiviso, in cui ogni partecipante ha contribuito alla costruzione del progetto.

«Quando diciamo che lo sport può cambiare la vita delle persone intendiamo proprio questo: creare occasioni reali e lasciare qualcosa di concreto. Questo lavoro è nato davvero pezzo dopo pezzo», conclude Gaeta.

Il cortometraggio completo è disponibile sul canale YouTube ufficiale dello Sporting Arechi.