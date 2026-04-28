Furti e carte clonate tra Salerno e Battipaglia: quattro indagati

di Marisa Fava

I Carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di quattro persone, indagate, a vario titolo, per furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica. Per tre degli indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per un quarto soggetto è stato imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte tra settembre e dicembre 2025 a seguito di numerose denunce, gli indagati avrebbero messo a segno una serie di furti ai danni di automobilisti tra Salerno e Battipaglia.

In particolare, il modus operandi prevedeva che uno dei soggetti distraesse la vittima con una richiesta di informazioni stradali, mentre un complice approfittava del momento per sottrarre oggetti custoditi all’interno del veicolo.

Tra i beni rubati figurano denaro, documenti e carte di credito, successivamente utilizzate per effettuare prelievi indebiti presso sportelli ATM o pagamenti in esercizi commerciali.

Il procedimento

Il provvedimento cautelare resta suscettibile di impugnazione e le accuse saranno sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento.