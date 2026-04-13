Truffa assicurazione online: tre salernitani denunciati, vittima un 22enne

di Marisa Fava

Tre persone residenti nella provincia di Salerno sono finite nei guai per una truffa legata alla vendita di polizze auto online.

Vittima del raggiro un 22enne di Loro Piceno, che aveva risposto a un annuncio su internet che proponeva assicurazioni a prezzi particolarmente convenienti.

Il raggiro online

Convinto dell’affidabilità dell’offerta, il giovane ha effettuato un pagamento di 500 euro su una carta Postepay, ricevendo successivamente un contratto che si è rivelato falso.

Il sito web utilizzato per la vendita sarebbe stato creato appositamente per ingannare utenti alla ricerca di polizze auto a basso costo.

La denuncia e le indagini

Resosi conto della truffa, il 22enne si è rivolto ai carabinieri, sporgendo denuncia.

Attraverso accertamenti telematici e bancari, i militari sono riusciti a ricostruire il flusso del denaro e a risalire ai presunti responsabili.

Tre denunciati

Si tratta di due uomini e una donna, tutti residenti nel Salernitano, per i quali è scattata la denuncia.

Secondo quanto emerso, avrebbero realizzato il sito con l’obiettivo di mettere in atto truffe ai danni di utenti attratti da offerte assicurative particolarmente vantaggiose.