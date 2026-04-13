Sarno, sparatoria da un’auto: ferito sul balcone, fermato il responsabile

di Marisa Fava

È stato individuato e fermato il presunto responsabile della sparatoria avvenuta nei giorni scorsi a Sarno.

Un uomo era stato ferito all’avambraccio mentre si trovava sul balcone della propria abitazione, colpito da alcuni proiettili esplosi da un’auto in corsa.

Il raid nella notte

L’episodio risale alla notte tra sabato e domenica, quando ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola da un veicolo in movimento.

La vittima, che si trovava agli arresti domiciliari, è stata raggiunta da un proiettile al braccio ed è stata successivamente trasferita in ospedale.

Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Le indagini e il fermo

Determinante per l’identificazione del responsabile è stato il lavoro investigativo degli agenti di polizia, supportato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Grazie agli accertamenti svolti, gli inquirenti sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo ritenuto autore del gesto, che è stato fermato.

Ipotesi movente

Secondo le prime ricostruzioni, il raid potrebbe essere collegato a dinamiche legate allo spaccio di droga, ma le indagini sono ancora in corso per chiarire con esattezza il movente.

L’uomo fermato è stato condotto in carcere e sarà interrogato nei prossimi giorni.