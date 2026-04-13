Pagani, auto travolge pedoni durante la festa della Madonna delle Galline

di Marisa Fava

Paura nel pomeriggio durante i festeggiamenti per la Madonna delle Galline, dove un’auto ha travolto alcuni pedoni in via Malet.

Secondo le prime informazioni, il veicolo avrebbe sbandato per cause ancora da accertare, finendo contro alcune persone presenti lungo la strada.

Intervento dei soccorsi

I malcapitati sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118, giunti sul posto in pochi minuti, e trasferiti in ospedale per gli accertamenti del caso.

Nonostante la dinamica dell’incidente, nessuno dei feriti risulterebbe in gravi condizioni.

Accertamenti in corso

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica e chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell’auto.

L’episodio ha generato forte apprensione tra i presenti, in uno dei momenti più partecipati della tradizionale festa paganese.