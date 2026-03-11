Verso la festa in onore della Madonna delle Galline: i primi due eventi ad un mese dalla ricorrenza

di Marisa Fava

Pagani si appresta a vivere il cammino che conduce alla Festa della Madonna delle Galline, con due appuntamenti particolarmente significativi che segnano simbolicamente l’avvicinarsi dei giorni più attesi dalla comunità.

Il primo è fissato per mercoledì 12 marzo, con il tradizionale momento della benedizione dei quadri dei toselli, esattamente a un mese dalla festa. Un rito carico di significato che, anno dopo anno, segna l’inizio del conto alla rovescia verso l’abbraccio della Madre con i suoi figli paganesi.

Il secondo appuntamento si terrà domenica 15 marzo alle ore 17.30, presso il Salone dell’Annunziatella, con la restituzione pubblica della ricerca etnografica condotta in dieci toselli durante l’ultima edizione della festa dagli studenti dell’Università degli Studi di Salerno, guidati dalla prof.ssa Katia Ballacchino.

L’incontro rappresenta un momento di grande valore culturale e simbolico, perché restituisce alla comunità uno sguardo scientifico su una tradizione che vive soprattutto nella partecipazione collettiva, nella devozione profonda e nel senso identitario di una festa i cui rituali nei gesti, nei canti, nelle tradizioni sono tramandati di generazione in generazione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione e tutela della Festa della Madonna delle Galline, promosso dalle istituzioni firmatarie della Convenzione, il cui impegno è stato recentemente rinnovato anche grazie alla partecipazione attiva della Soprintendenza di Salerno. Proprio in occasione dell’incontro del 15 marzo sarà presente la nuova Soprintendente, arch. Anna Onesti, che ha già manifestato grande attenzione verso il patrimonio culturale della Madonna delle Galline, che si tramuterà in iniziative di valorizzazione concreta già nelle prossime settimane.

Nel corso della Restituzione, dopo i saluti istituzionali dell’amministrazione del sindaco De Prisco, del Priore dell’Arciconfraternita Pippo Tortora e del presidente dell’associazione Ambress Ampress, Gerardo Ferraioli, interverranno la Soprintendente Anna Onesti e la referente dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, dott.ssa Valeria Trupiano. Ampio spazio sarà, poi, dedicato agli studenti che hanno condotto la ricerca e ai tosellanti, custodi vivi di una tradizione che continua a rinnovarsi nel tempo.

La riflessione scientifica sulla festa si affianca così alla dimensione più autentica della devozione popolare, contribuendo a raccontare e custodire un patrimonio immateriale di spiritualità e tradizione di straordinario valore, che rimane fedele al proprio spirito pur dialogando con il presente e iniziando sempre più a proporsi come modello di identità e aggregazione culturale ben oltre i confini territoriali.