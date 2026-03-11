Sequestri in numerose regioni per riciclaggio a seguito di frodi informatiche

di Marisa Fava

Da questa mattina, a seguito di un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia e i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno, stanno eseguendo una vasta operazione in diverse province d’Italia. Il provvedimento, che riguarda l’esecuzione di misure cautelari reali, colpisce numerosi soggetti accusati di essere coinvolti in un complesso schema di riciclaggio derivante da frodi informatiche.

L’operazione, che coinvolge forze dell’ordine su più fronti, ha come obiettivo il contrasto a una rete di riciclaggio che ha agito attraverso sistemi informatici, sfruttando vulnerabilità digitali per compiere transazioni illecite e occultare fondi provenienti da attività fraudolente. I sequestri, che riguardano beni mobili, immobili e conti bancari, sono stati disposti per impedire che i fondi illeciti possano essere reinvestiti o utilizzati per ulteriori attività criminali.

Le indagini, condotte congiuntamente tra Carabinieri e Guardia di Finanza, si sono concentrate sulla smantellamento di un sistema complesso di riciclaggio, che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe coinvolto numerose persone e si sarebbe esteso oltre i confini regionali. L’inchiesta, infatti, ha portato all’individuazione di numerosi conti bancari utilizzati per il riciclaggio e al sequestro di beni che si ritiene siano frutto di attività criminose a livello nazionale.