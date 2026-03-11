CHE COMICO: ENZO E SAL PORTANO AL RIDOTTO IL CULT DI FICARRA E PICONE

di Marisa Fava

Prosegue con un nuovo attesissimo appuntamento la stagione di Che Comico, la rassegna teatrale ideata e prodotta dalla GV Eventi di Gianluca e Valentina Tortora, che continua a portare al Teatro Ridotto di Salerno i volti e i titoli più amati della comicità italiana. Sabato 14 e domenica 15 marzo sarà la volta di Enzo e Sal, protagonisti di “Sono cose che capitano”, testo cult firmato da Ficarra e Picone e diretto da Ciro Ceruti.

Lo spettacolo è una commedia brillante che affonda le radici nella tradizione della comicità degli equivoci, giocando su imprevisti, fraintendimenti e situazioni paradossali che nascono dalla quotidianità più comune. Perché, in fondo, “sono cose che capitano”: piccoli incidenti di percorso che, amplificati dalla scena, diventano micce perfette per innescare una risata continua.

Con questo appuntamento, Che Comico conferma la propria vocazione a proporre al pubblico del Teatro Ridotto spettacoli capaci di unire qualità del testo, interpreti di grande presenza scenica e una comicità che parla a tutte le generazioni. “Sono cose che capitano” si inserisce così nel cartellone come uno dei momenti più frizzanti della stagione, un’occasione per vivere il teatro come spazio di divertimento condiviso e di leggerezza intelligente.