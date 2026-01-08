Nocera Superiore accende l’inverno: Notte Bianca tra musica, spettacoli e grandi emozioni

di Marisa Fava

Una serata capace di unire musica, intrattenimento e socialità: sabato 10 gennaio 2026 Nocera Superiore si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi del periodo invernale con la Notte Bianca, evento inserito nel programma “Natale in Città” promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennaro D’Acunzi.

Cuore pulsante dell’iniziativa sarà piazza Marco Polo, che per l’occasione diventerà un grande palcoscenico urbano, mentre via Vincenzo Russo si animerà con spettacoli itineranti, musica diffusa e attività per tutte le fasce d’età. La manifestazione prenderà il via già dal tardo pomeriggio, a partire dalle ore 18.00, con uno spazio interamente dedicato ai più piccoli.

Il momento più atteso arriverà alle ore 21.00, quando piazza Marco Polo ospiterà lo show di “Febbre Italiana”, un format live che celebra i grandi successi della musica italiana in chiave dance. Nato dall’esperienza dei creatori di Nostalgia 90, lo spettacolo propone un dj set ad alto impatto, arricchito da vocalist, costumi tematici, effetti speciali e contenuti video interattivi, capaci di trasformare la piazza in una vera e propria discoteca sotto le stelle.

A completare l’esperienza, per tutta la durata della Notte Bianca, negozi aperti, stand gastronomici e una proposta di street food dolce e salato renderanno via Russo un luogo di incontro e convivialità.

Una serata pensata per coinvolgere l’intera comunità e inaugurare il nuovo anno all’insegna della condivisione, dell’energia e del divertimento.