8 Gennaio 2026 - 11:21

Neve sui monti del Salernitano: primi fiocchi tra Caggiano e Petina, mezzi già operativi

La perturbazione attesa ha portato le prime nevicate nelle aree interne della provincia di Salerno senza particolari criticità

Neve Palaghiaccio

L’ondata di freddo annunciata nei giorni scorsi ha iniziato a farsi sentire anche in Campania. In serata, i primi fiocchi di neve hanno interessato le aree più elevate della provincia di Salerno, imbiancando i centri di Caggiano e Petina.

La nevicata, seppur abbondante, non ha provocato particolari disagi alla circolazione o ai residenti. Le amministrazioni comunali avevano infatti predisposto per tempo le misure preventive, attivando spazzaneve e mezzi spargisale già dalle prime ore del peggioramento delle condizioni meteo.

Strade, abitazioni e aree verdi si sono rapidamente ricoperte di bianco, offrendo scenari suggestivi e un’atmosfera tipicamente invernale. Numerosi cittadini hanno immortalato la nevicata, condividendo immagini e video dei paesaggi innevati.

La situazione resta costantemente monitorata, con particolare attenzione alla viabilità nelle zone montane del territorio salernitano, mentre al momento non si segnalano criticità.