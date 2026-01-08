Neve sui monti del Salernitano: primi fiocchi tra Caggiano e Petina, mezzi già operativi

di Marisa Fava

L’ondata di freddo annunciata nei giorni scorsi ha iniziato a farsi sentire anche in Campania. In serata, i primi fiocchi di neve hanno interessato le aree più elevate della provincia di Salerno, imbiancando i centri di Caggiano e Petina.

La nevicata, seppur abbondante, non ha provocato particolari disagi alla circolazione o ai residenti. Le amministrazioni comunali avevano infatti predisposto per tempo le misure preventive, attivando spazzaneve e mezzi spargisale già dalle prime ore del peggioramento delle condizioni meteo.

Strade, abitazioni e aree verdi si sono rapidamente ricoperte di bianco, offrendo scenari suggestivi e un’atmosfera tipicamente invernale. Numerosi cittadini hanno immortalato la nevicata, condividendo immagini e video dei paesaggi innevati.

La situazione resta costantemente monitorata, con particolare attenzione alla viabilità nelle zone montane del territorio salernitano, mentre al momento non si segnalano criticità.