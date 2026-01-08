Mercatello, raid notturno contro le auto: vetri in frantumi in largo Moscati

di Marisa Fava

Mattinata amara per alcuni residenti del rione Mercatello che, nelle prime ore di oggi, giovedì 8 gennaio, hanno scoperto gravi danneggiamenti alle proprie automobili parcheggiate nella zona orientale di Salerno.

Nel corso della notte ignoti si sono accaniti contro diverse vetture in sosta, prendendo di mira in particolare i vetri delle portiere, andati completamente in frantumi. A segnalare quanto accaduto sono stati gli stessi cittadini, che hanno documentato i danni con foto e testimonianze.

L’area interessata si trova nei pressi della chiesa Gesù Redentore, in una strada parallela al Parco del Mercatello, una zona abitualmente frequentata anche nelle ore serali. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni materiali risultano ingenti.

Secondo quanto riferito dai residenti, non si tratterebbe di un episodio isolato. Da tempo, infatti, vengono segnalati atti vandalici e situazioni di degrado, con i cittadini che chiedono un rafforzamento dei controlli notturni e l’installazione di sistemi di videosorveglianza per prevenire nuovi episodi.