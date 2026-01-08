Luci d’Artista, problemi irrisolti anche dopo le feste: chiesto il risarcimento per il danno d’immagine

di Marisa Fava

Anche oltre il periodo delle festività, Luci d’Artista continua a far discutere a Salerno. In numerose aree della città, infatti, le installazioni luminose risultano ancora oggi funzionanti solo in parte, alimentando polemiche e critiche sulla gestione dell’evento.

I disservizi non si sono limitati al corso principale, dove l’allestimento tematico previsto come elemento simbolo di questa edizione ha registrato continui guasti e interventi correttivi fin dai primi giorni. Le anomalie hanno interessato anche altre zone centrali, con scenografie luminose accese solo parzialmente.

Nella serata di ieri, come documentato, anche in via Roma, nei pressi della sede di rappresentanza della Camera di Commercio, una parte delle installazioni risultava spenta, offrendo un colpo d’occhio ben distante dalle aspettative di cittadini e visitatori.

Durante una recente seduta della commissione consiliare Trasparenza, presieduta dall’avvocato A.C. è stato evidenziato come la situazione abbia prodotto un evidente danno d’immagine. Secondo quanto emerso, a fronte dei numeri positivi sui flussi turistici rivendicati dall’assessorato competente, l’evento non avrebbe garantito un livello qualitativo adeguato.

Una gestione ritenuta insufficiente che, secondo la commissione, non può restare senza conseguenze. È stato quindi avviato l’iter istruttorio per un documento ufficiale che sarà trasmesso al sindaco e al capo di gabinetto, con l’obiettivo di sollecitare una richiesta formale di risarcimento nei confronti della ditta aggiudicataria dell’appalto.

Una decisione che punta a fare chiarezza sulle responsabilità e a tutelare l’immagine di una manifestazione che, negli anni, ha rappresentato un importante richiamo turistico per la città.