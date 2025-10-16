Salerno, ventimila euro in borse di studio e nuovi bonus sociali: l’impegno dell’Ebt Salerno per il settore turistico

di Redazione ZON

L’Ente bilaterale del turismo di Salerno (Ebt Salerno) ha avviato una serie di iniziative concrete per sostenere lavoratori, studenti e imprese del settore turistico provinciale. Il Comitato direttivo dell’Ente ha approvato un pacchetto di misure articolato su tre linee principali: formazione, welfare e supporto alle aziende.

Formazione

L’Ebt di Salerno ha siglato un protocollo di intesa con Federalberghi Salerno e il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università degli Studi di Salerno (Dises). L’obiettivo è creare nuove figure professionali altamente qualificate, rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro nel turismo.

Nell’ambito del protocollo sono state approvate 20 borse di studio da 1.000 euro ciascuna, destinate a:

Figli di lavoratori dipendenti di aziende turistiche;

Studenti lavoratori;

Figli di imprenditori titolari o soci di piccole imprese (con massimo 50 dipendenti) regolarmente iscritti e in regola con la contribuzione all’Ebt di Salerno.

L’iniziativa punta a sostenere il diritto allo studio e a incentivare la formazione come leva strategica per lo sviluppo del settore.

Welfare

Sul fronte del welfare, l’Ebt di Salerno introduce nuove misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e della comunità. Tra queste:

Un bonus una tantum per donne vittime di violenza di genere , destinato a percorsi di autonomia e rinascita personale;

, destinato a percorsi di autonomia e rinascita personale; Un contributo a favore dei familiari disabili o non autosufficienti , conviventi o fiscalmente a carico, per supportare le famiglie nella gestione delle difficoltà quotidiane;

, conviventi o fiscalmente a carico, per supportare le famiglie nella gestione delle difficoltà quotidiane; Un contributo psicologico volto a promuovere il benessere mentale di chi opera in un settore spesso sottoposto a stress e dinamiche complesse.

Supporto alle aziende

Sono inoltre previsti interventi specifici a favore delle aziende del settore, tra cui:

Un contributo una tantum per le spese mediche aziendali , pensato per favorire ambienti di lavoro più sicuri;

, pensato per favorire ambienti di lavoro più sicuri; Un contributo per l’acquisto di defibrillatori, a tutela della salute di lavoratori e clienti e per rendere le strutture turistiche ancora più sicure.

Queste misure confermano l’impegno dell’Ebt di Salerno nel promuovere un sistema turistico integrato, etico e sostenibile, dove formazione, benessere, inclusione sociale e sicurezza rappresentano pilastri fondamentali per la crescita del settore.