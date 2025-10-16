Salerno, ventimila euro in borse di studio e nuovi bonus sociali: l’impegno dell’Ebt Salerno per il settore turistico
Queste misure confermano l’impegno dell’Ebt di Salerno nel promuovere un sistema turistico integrato, etico e sostenibile, dove formazione, benessere, inclusione sociale e sicurezza rappresentano pilastri fondamentali per la crescita del settore
L’Ente bilaterale del turismo di Salerno (Ebt Salerno) ha avviato una serie di iniziative concrete per sostenere lavoratori, studenti e imprese del settore turistico provinciale. Il Comitato direttivo dell’Ente ha approvato un pacchetto di misure articolato su tre linee principali: formazione, welfare e supporto alle aziende.
Formazione
L’Ebt di Salerno ha siglato un protocollo di intesa con Federalberghi Salerno e il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università degli Studi di Salerno (Dises). L’obiettivo è creare nuove figure professionali altamente qualificate, rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro nel turismo.
Nell’ambito del protocollo sono state approvate 20 borse di studio da 1.000 euro ciascuna, destinate a:
- Figli di lavoratori dipendenti di aziende turistiche;
- Studenti lavoratori;
- Figli di imprenditori titolari o soci di piccole imprese (con massimo 50 dipendenti) regolarmente iscritti e in regola con la contribuzione all’Ebt di Salerno.
L’iniziativa punta a sostenere il diritto allo studio e a incentivare la formazione come leva strategica per lo sviluppo del settore.
Welfare
Sul fronte del welfare, l’Ebt di Salerno introduce nuove misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e della comunità. Tra queste:
- Un bonus una tantum per donne vittime di violenza di genere, destinato a percorsi di autonomia e rinascita personale;
- Un contributo a favore dei familiari disabili o non autosufficienti, conviventi o fiscalmente a carico, per supportare le famiglie nella gestione delle difficoltà quotidiane;
- Un contributo psicologico volto a promuovere il benessere mentale di chi opera in un settore spesso sottoposto a stress e dinamiche complesse.
Supporto alle aziende
Sono inoltre previsti interventi specifici a favore delle aziende del settore, tra cui:
- Un contributo una tantum per le spese mediche aziendali, pensato per favorire ambienti di lavoro più sicuri;
- Un contributo per l’acquisto di defibrillatori, a tutela della salute di lavoratori e clienti e per rendere le strutture turistiche ancora più sicure.
Queste misure confermano l’impegno dell’Ebt di Salerno nel promuovere un sistema turistico integrato, etico e sostenibile, dove formazione, benessere, inclusione sociale e sicurezza rappresentano pilastri fondamentali per la crescita del settore.