Dallo Sviluppo Territoriale alla Visione Integrata: Il GAL Colline Salernitane presenta la nuova Strategia SRG06 LEADER 2023/27-29

di Redazione ZON

Parte la nuova Strategia LEADER SRG06 – Programmazione 2023/2027-29, che ottiene il via libera dell’Esecutivo regionale e segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo per il territorio picentino.

Un evento partecipato e condiviso

Presso la sede del GAL Colline Salernitane è stata presentata la nuova Strategia LEADER, alla presenza di un parterre ampio e qualificato: Soci del GAL, Sindaci e Amministrazioni locali, Ordini e Collegi professionali, Organizzazioni agricole, Cooperative, Artigiani, PMI, Pro Loco e Associazioni territoriali.

Tra i presenti: Salvatore Scafuri (Confcooperative Campania), Angela Pisacane (COPAGRI Salerno), Davide Russo (Giffoni Film Festival e Giffoni Innovation Hub), Giuseppe Alfano (Parco Regionale Monti Picentini), Vincenzo Tropiano (Coldiretti Salerno), Nicola Calzolaro (ExpoSele), Rosa Genovese (Ecomuseo dei Picentini), e la Prof.ssa Teresa Sorrentino, Dirigente dell’Istituto Comprensivo Giovan Camillo Glorioso.

Ad accogliere i partecipanti, il Presidente Antonio Giuliano, i membri del CdA, il Direttore Eligio Troisi e l’intero Team del GAL.

“Abbiamo scritto una pagina di storia con l’attuazione della vecchia programmazione, che ci ha visti impegnati su tutto il Territorio picentino. Abbiamo investito tutte le risorse che ci sono state assegnate per la crescita e lo sviluppo, attivando ulteriori progettualità come il Contratto di Fiume Picentino, Il Cammino dei Picentini e Il Distretto del Cibo. Oggi inizia una nuova sfida, che ci vedrà protagonisti fino al 2029.”

– Antonio Giuliano, Presidente del GAL Colline Salernitane

Le novità della Strategia

Il Direttore Eligio Troisi, AdG Area LEADER Picentini, ha illustrato le principali innovazioni: la concentrazione delle risorse su due progetti di Comunità e l’attivazione della Strategia su plurifondo, con fondi provenienti anche dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale.

Risorse forestali e idriche per una economia circolare e sostenibile

Agroalimentare di qualità per un’offerta turistica coerente e competitiva

La gestione dei progetti complessi avverrà tramite la costituzione di due Assemblee di Comunità, coinvolgendo attivamente attori pubblici e privati, corpi intermedi, operatori culturali, associazioni, pro loco, ordini professionali, università, centri di ricerca e società civile.

“Fra tutti gli attori locali deve innestarsi un approccio di competizione collaborativa: solo così possiamo costruire uno sviluppo endogeno, concreto e rigenerativo. I Picentini potranno essere davvero l’Arcadia, o come diceva Giustino Fortunato, ‘La Tempa delle Favole’.”

– Eligio Troisi, Direttore GAL Colline Salernitane

Gli interventi

Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Salerno, Maurizio Camillo, ha espresso orgoglio per la collaborazione con il GAL:

“Il GAL Colline Salernitane ha raggiunto una notorietà tale da renderci fieri di collaborare. Sono sicuro che continuerà a mietere successi per la crescita del Territorio picentino.”

La Dott.ssa Concetta Rau, Responsabile Unità Pubblica Amministrazione di NOMISMA, ha sottolineato l’importanza del lavoro di rete:

“Noi come NOMISMA saremo al fianco del GAL e degli attori del Territorio per la realizzazione dei due progetti di Comunità. È però necessaria una maggiore sintesi tra le Istituzioni locali, affinché la gestione delle risorse sia più spedita ed efficace.”

La Prof.ssa Enrica De Falco (DIFARMA UNISA) ha ribadito che il Dipartimento di Farmacia e Agraria accompagnerà il percorso del GAL fino al 2029, sostenendo progetti “ambiziosi e vincenti” grazie alla sinergia con l’Università.

L’Architetta Katja Aversano, Responsabile Interventi LEADER Regione Campania, ha portato i saluti istituzionali dei dirigenti Luigi Riccio e Ferdinando Gandolfi, congratulandosi per “la visione strategica e la concretezza dei due progetti di Comunità, che vedranno ancora una volta protagonisti il GAL e il Territorio dei Picentini”.

Le conclusioni

A chiudere i lavori, la Prof.ssa Teresa Del Giudice, docente di Economia e Politica Agraria all’Università Federico II di Napoli: