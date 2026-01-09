Oroscopo di oggi: le previsioni di Paolo Fox segno per segno
Amore, lavoro e fortuna: cosa dicono le stelle oggi per tutti i segni zodiacali
Oroscopo di oggi 9 gennaio 2026: le previsioni di Paolo Fox segno per segno
♈ Ariete
Giornata energica ma un po’ tesa. Hai voglia di agire e risolvere tutto subito, ma attenzione alle parole. In amore serve più pazienza.
♉ Toro
Le stelle favoriscono la concretezza. Buon momento per questioni pratiche e di lavoro. In amore cresce il bisogno di stabilità e certezze.
♊ Gemelli
Comunicazione al centro della giornata. Ottime occasioni per chiarire, parlare e fare nuove conoscenze. Evita solo promesse azzardate.
♋ Cancro
Sensibilità accentuata. Potresti sentirti più emotivo del solito: ascolta il cuore ma resta con i piedi per terra, soprattutto sul lavoro.
♌ Leone
Energia in crescita. Giornata positiva per metterti in mostra e portare avanti un progetto. In amore passione, ma occhio alla gelosia.
♍ Vergine
Serve ordine mentale. Troppe cose insieme rischiano di stressarti. In amore meglio i fatti delle parole.
♎ Bilancia
Buon equilibrio generale. Favoriti i rapporti interpersonali e le collaborazioni. In amore torna l’armonia.
♏ Scorpione
Giornata intensa. Le stelle spingono a fare chiarezza dentro e fuori. In amore sei magnetico, ma evita rigidità.
♐ Sagittario
Voglia di movimento e cambiamento. Ottimo momento per progettare il futuro. In amore attenzione alle distrazioni.
♑ Capricorno
Determinazione premiata. Il lavoro richiede impegno ma porta risultati. In amore apriti di più al dialogo.
♒ Acquario
Creatività in primo piano. Idee brillanti e intuizioni utili, soprattutto sul lavoro. In amore serve chiarezza.
♓ Pesci
Intuito forte. Segui le sensazioni, soprattutto nei rapporti personali. Meglio non forzare i tempi nelle questioni pratiche.
