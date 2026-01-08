Le stelle parlano: l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 gennaio 2026
Amore, lavoro e fortuna: le previsioni segno per segno
♈ Ariete
Giornata energica ma un po’ nervosa. Sul lavoro c’è voglia di fare, ma evita scontri diretti. In amore serve più ascolto: non imporre sempre la tua visione.
♉ Toro
Stabilità in ripresa. Le stelle favoriscono le questioni pratiche e finanziarie. In amore torna il desiderio di sicurezza, bene i rapporti di lunga data.
♊ Gemelli
Sei al centro dell’attenzione. Ottimo momento per chiarimenti e nuovi contatti. Attenzione solo a non promettere più di quanto puoi mantenere.
♋ Cancro
Emotività forte. Potresti sentirti più sensibile del solito: non è un limite, ma una risorsa. In amore servono conferme, sul lavoro prudenza.
♌ Leone
Giornata positiva e dinamica. Le stelle ti spingono all’azione: sfrutta le occasioni senza arroganza. Amore passionale, ma evita gelosie inutili.
♍ Vergine
Serve ordine, soprattutto mentale. Oggi potresti sentirti sotto pressione: organizza meglio il tempo. In amore conta più un gesto che mille parole.
♎ Bilancia
Buon equilibrio generale. Favoriti gli incontri e le collaborazioni. In amore torna l’armonia, mentre sul lavoro arrivano risposte attese.
♏ Scorpione
Intensità alle stelle. Giornata utile per prendere decisioni importanti. In amore sei magnetico, ma occhio a non essere troppo controllante.
♐ Sagittario
Voglia di libertà e movimento. Ottimo momento per progettare qualcosa di nuovo. In amore evita distrazioni se una storia conta davvero.
♑ Capricorno
Concretezza premiata. Il lavoro richiede impegno, ma i risultati arrivano. In amore sei più disponibile: bene il dialogo sincero.
♒ Acquario
Creatività in crescita. Idee brillanti, soprattutto se lavori nella comunicazione. In amore c’è bisogno di più chiarezza: non dare nulla per scontato.
♓ Pesci
Giornata riflessiva. Segui l’istinto, soprattutto nei rapporti personali. Sul lavoro meglio non forzare i tempi: presto tutto sarà più chiaro.
