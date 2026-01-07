Settore calzaturiero italiano: Campania ancora in affanno sull’export

Il settore calzaturiero italiano inizia a mostrare segnali di progressiva stabilizzazione, pur all’interno di uno scenario macroeconomico globale ancora caratterizzato da forti incertezze. A delineare il quadro è l’indagine congiunturale condotta dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda, che fotografa l’andamento del comparto nei primi nove mesi del 2025.

Nel periodo gennaio-settembre, i ricavi delle imprese associate registrano ancora una variazione negativa (-4,1% rispetto allo stesso periodo del 2024), ma il dato evidenzia un deciso rallentamento della flessione. In particolare, il terzo trimestre segna un calo tendenziale del fatturato contenuto nel -0,9%, un miglioramento significativo rispetto alle contrazioni più marcate della prima parte dell’anno.

Più articolato il quadro a livello regionale. Nei primi nove mesi del 2025, in Campania l’export in valore di calzature e componentistica registra una contrazione del -11,9% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Le prime cinque destinazioni dell’export campano – che rappresentano complessivamente il 60% del totale – risultano essere: Francia (-14,7%), Stati Uniti (-6,3%), Germania (+3,1%), Svizzera (-11,7%) e Slovacchia (-38,3%). La Russia, posizionata al decimo posto, evidenzia una flessione del -26,4%.

Sul fronte produttivo, il numero complessivo delle imprese attive (calzaturifici e produttori di componenti), tra industria e artigianato, registra a fine settembre una riduzione di cinque unità rispetto al consuntivo 2024, con un saldo occupazionale negativo pari a -86 addetti.

Un segnale moderatamente positivo arriva dal ricorso alla cassa integrazione. Nei primi nove mesi del 2025, le ore di CIG autorizzate dall’INPS per la filiera pelle in Campania diminuiscono del -14,2% rispetto al 2024, attestandosi a circa 4,7 milioni di ore. Un volume che resta tuttavia nettamente superiore ai livelli pre-pandemia del 2019.

A commentare il quadro nazionale è il presidente di un’azienda del settore

«Il contesto resta complesso e non risparmia neppure le fasce più alte dell’offerta, ma i dati del terzo trimestre indicano una riduzione della caduta e una prima luce in fondo al tunnel recessivo. La capacità delle imprese di presidiare i mercati europei e intercettare la domanda nelle aree più dinamiche, come il Medio Oriente, sarà decisiva per affrontare il 2026».