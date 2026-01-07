Assalti ai distributori tra Salerno e Pontecagnano: colpi in serie nel giro di poche ore

di Marisa Fava

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di ieri tra Salerno e Pontecagnano Faiano, dove una serie di assalti ha preso di mira alcune stazioni di servizio nel giro di poche ore. Tre gli episodi registrati complessivamente, accomunati da modalità operative identiche: un colpo portato a termine e due tentativi falliti.

I responsabili avrebbero agito sempre a bordo della stessa autovettura, mantenendo il motore acceso e senza mai scendere dal veicolo. Con il volto coperto e la targa occultata, si avvicinavano alle pompe di carburante attendendo che l’addetto si accostasse al finestrino, per poi minacciarlo con un’arma e chiedere il denaro presente in cassa.

Uno degli assalti è riuscito lungo l’asse stradale che collega la costa, dove i malviventi sono riusciti a impossessarsi di una somma contenuta prima di dileguarsi rapidamente. Diverso l’esito degli altri due tentativi: in un caso il personale è riuscito a fuggire mettendo in salvo l’incasso, mentre nell’altro l’arrivo di un veicolo estraneo ha fatto desistere il gruppo, costringendolo alla fuga.

In tutti gli episodi sono scattati immediati controlli sul territorio. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini analizzando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, nel tentativo di ricostruire con precisione i movimenti del gruppo e risalire ai responsabili.

L’attenzione resta alta lungo le principali arterie, mentre prosegue l’attività investigativa per fermare una serie di azioni che hanno generato preoccupazione tra lavoratori e cittadini.