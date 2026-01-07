7 Gennaio 2026 - 12:06

Oroscopo Branko di oggi: previsioni segno per segno (7 gennaio 2026)

Amore e lavoro: le indicazioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

oroscopo branko

Amore e lavoro: le indicazioni delle stelle per tutti i segni zodiacali secondo Branko.

Le stelle parlano chiaro in questa giornata di inizio anno.
Ecco l’oroscopo di oggi segno per segno, con le previsioni astrologiche attribuite a
Ariete

Amore: passione in crescita, ma evita reazioni impulsive.

Lavoro: tanta energia, da gestire con metodo.

Consiglio: scegli una priorità e concentrati su quella.

Toro

Amore: bisogno di certezze e stabilità.

Lavoro: fase concreta: bene accordi e decisioni pratiche.

Consiglio: non rimandare ciò che sai già di dover fare.

Gemelli

Amore: dialogo fondamentale per evitare malintesi.

Lavoro: idee brillanti, ma serve ordine.

Consiglio: meno parole, più fatti.

Cancro

Amore: emotività accentuata, chiarimenti utili.

Lavoro: carichi gestibili, purché non ti isoli.

Consiglio: condividi le responsabilità.

Leone

Amore: attenzione all’orgoglio.

Lavoro: buone occasioni per metterti in evidenza.

Consiglio: guida senza imporre.

Vergine

Amore: chiarezza emotiva, evita eccessive analisi.

Lavoro: giornata ideale per sistemare questioni pratiche.

Consiglio: semplifica.

Bilancia

Amore: equilibrio da mantenere.

Lavoro: prudenza nelle decisioni importanti.

Consiglio: non forzare i tempi.

Scorpione

Amore: intensità alta, attenzione al controllo.

Lavoro: determinazione vincente.

Consiglio: usa la strategia, non l’impulso.

Sagittario

Amore: voglia di leggerezza e novità.

Lavoro: buone prospettive se resti costante.

Consiglio: segui una direzione precisa.

Capricorno

Amore: più apertura e dialogo.

Lavoro: fase di consolidamento.

Consiglio: pianifica con lucidità.

Acquario

Amore: bisogno di sincerità e spazio.

Lavoro: creatività favorita.

Consiglio: trasforma le idee in azioni concrete.

Pesci

Amore: forte intuizione, ma evita illusioni.

Lavoro: nuove possibilità in arrivo.

Consiglio: proteggi le energie.