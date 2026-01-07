Oroscopo Branko di oggi: previsioni segno per segno (7 gennaio 2026)
Amore e lavoro: le indicazioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.
Amore e lavoro: le indicazioni delle stelle per tutti i segni zodiacali secondo Branko.
Le stelle parlano chiaro in questa giornata di inizio anno.
Ecco l’oroscopo di oggi segno per segno, con le previsioni astrologiche attribuite a
Ariete
Amore: passione in crescita, ma evita reazioni impulsive.
Lavoro: tanta energia, da gestire con metodo.
Consiglio: scegli una priorità e concentrati su quella.
Toro
Amore: bisogno di certezze e stabilità.
Lavoro: fase concreta: bene accordi e decisioni pratiche.
Consiglio: non rimandare ciò che sai già di dover fare.
Gemelli
Amore: dialogo fondamentale per evitare malintesi.
Lavoro: idee brillanti, ma serve ordine.
Consiglio: meno parole, più fatti.
Cancro
Amore: emotività accentuata, chiarimenti utili.
Lavoro: carichi gestibili, purché non ti isoli.
Consiglio: condividi le responsabilità.
Leone
Amore: attenzione all’orgoglio.
Lavoro: buone occasioni per metterti in evidenza.
Consiglio: guida senza imporre.
Vergine
Amore: chiarezza emotiva, evita eccessive analisi.
Lavoro: giornata ideale per sistemare questioni pratiche.
Consiglio: semplifica.
Bilancia
Amore: equilibrio da mantenere.
Lavoro: prudenza nelle decisioni importanti.
Consiglio: non forzare i tempi.
Scorpione
Amore: intensità alta, attenzione al controllo.
Lavoro: determinazione vincente.
Consiglio: usa la strategia, non l’impulso.
Sagittario
Amore: voglia di leggerezza e novità.
Lavoro: buone prospettive se resti costante.
Consiglio: segui una direzione precisa.
Capricorno
Amore: più apertura e dialogo.
Lavoro: fase di consolidamento.
Consiglio: pianifica con lucidità.
Acquario
Amore: bisogno di sincerità e spazio.
Lavoro: creatività favorita.
Consiglio: trasforma le idee in azioni concrete.
Pesci
Amore: forte intuizione, ma evita illusioni.
Lavoro: nuove possibilità in arrivo.
Consiglio: proteggi le energie.