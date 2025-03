Tentato furto alla Banca Monte Pruno di Fisciano: malviventi in fuga

di Redazione ZON

FISCIANO – Un tentato furto si è verificato nella notte scorsa presso la filiale della Banca Monte Pruno, situata su Corso San Giovanni Battista. L’episodio è avvenuto intorno alle 3, quando un gruppo di malviventi ha cercato di forzare il bancomat dell’istituto di credito.

I ladri, almeno cinque o sei persone secondo le prime ricostruzioni, hanno utilizzato un piccone o una spranga per colpire il vetro del bancomat. Tuttavia, il materiale di sicurezza ha resistito all’assalto, impedendo loro di accedere al denaro contenuto all’interno. Subito dopo, il sistema di allarme è scattato, mettendo in fuga i malviventi.

Gli autori del tentato furto sono riusciti a dileguarsi rapidamente a bordo di due auto prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Le autorità stanno attualmente analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, nella speranza di raccogliere elementi utili all’individuazione della banda.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i cittadini e i commercianti della zona, che chiedono un rafforzamento delle misure di sicurezza per prevenire episodi simili in futuro. Le indagini sono ancora in corso per chiarire ulteriori dettagli su quanto accaduto.