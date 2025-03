Baronissi, Phaser Game Jam Hackaton 2025 (senior & junior): innovazione, gioco e futuro

di Redazione ZON

L’evento che unisce tecnologia, creatività e formazione per ispirare i talenti di domani

Un’intera generazione di studenti e sviluppatori si prepara a sfidarsi nel più grande evento di game development della Campania: la Phaser Game Jam Hackathon 2025 (senior & junior), un weekend di pura creatività digitale, in cui giovani programmatori e aspiranti game designer trasformeranno idee in videogiochi, lavorando in team, imparando dagli esperti e misurandosi con le sfide reali dello sviluppo software.

L’evento sarà presentato ufficialmente nella conferenza stampa di lunedì 24 marzo, alle ore 10:30 presso la Sala Stampa del Comune di Baronissi, alla presenza del Sindaco Anna Petta, del Dirigente Scolastico dell’IIS “Margherita Hack” di Baronissi, prof.ssa Roberta Masi, del Presidente dell’Associazione “Hackfarm” E.T.S., prof. Raffaele Napoli, dei rappresentanti degli enti patrocinatori e degli sponsor.

La competizione si svolgerà il 28 e 29 marzo presso il PalaUnisa A e C, Campus di Baronissi – Università degli Studi di Salerno.

Preceduta da un’intensa attività di formazione destinata ad oltre 1300 studenti della Regione Campania gestita dall’IIS Margherita Hack, la Phaser Game Jam Hackathon 2025 coinvolge quest’anno 25 team provenienti da 25 scuole secondarie di secondo grado della Regione Campania nella versione senior e 25 team formati da studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado del territorio nella versione junior.

L’IIS “Margherita Hack” di Baronissi consolida in tal modo il proprio ruolo di punto di riferimento per chi vuole avvicinarsi al mondo della programmazione e del game development.

UNA SFIDA PER IMPARARE, COLLABORARE E COSTRUIRE IL FUTURO

Il game development è molto più di un semplice esercizio di coding: è un campo che racchiude logica, matematica, storytelling, grafica, animazione e intelligenza artificiale. L’obiettivo di questo hackathon non è solo creare videogiochi, ma anche sviluppare le soft skills essenziali per il mondo del lavoro di domani: pensiero critico, problem solving, lavoro di squadra e gestione del tempo.

I partecipanti potranno mettersi alla prova in due competizioni:

Phaser Game Jam – Un’avvincente sfida per sviluppatori senior, che avranno 48 ore per realizzare un videogioco originale – sul tema CAOS – dall’idea alla programmazione.

Junior Hackathon – Un’opportunità unica per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, che si avvicineranno alla programmazione attraverso il linguaggio Scratch, imparando a trasformare il codice in esperienze interattive.

UN PROGRAMMA RICCO DI ATTIVITÀ E OSPITI DI PRESTIGIO

Oltre alla competizione, l’evento sarà arricchito da momenti di formazione, networking e confronto con esperti del settore.

📅 Venerdì 28 marzo 2025

🔹 08:30 – Registrazione e accoglienza partecipanti

🔹 09:00 – Kick-off e presentazione team

🔹 10:00-18:00 – Sessione di coding

📅 Sabato 29 marzo 2025

🔹 09:00 – Introduzione della giuria

🔹 09:30-13:30 – Presentazione dei progetti

🔹 14:30 – Evento speciale “Hackathon senza frontiere” (CUS cup)

🔹 15:30 – Premiazioni team senior e junior

Tra gli ospiti figurano game developer, esperti di realtà virtuale e intelligenza artificiale, artisti digitali e docenti universitari, che condivideranno le loro esperienze con i partecipanti.

PREMI E OPPORTUNITÀ PER I VINCITORI

Per i vincitori sono in palio oltre 2.000€ in buoni Amazon, licenze software professionali e accessi a percorsi formativi esclusivi. Il team vincitore riceverà, inoltre, una Developer Licence annuale e uno sconto del 25% sui corsi post-diploma dell’Accademia Italiana Videogiochi (AIV), offrendo un trampolino di lancio per chi sogna una carriera nell’industria dei videogiochi.

L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno di istituzioni e aziende che credono nell’importanza della formazione digitale e dell’innovazione.



🔹 Enti patrocinatori:

Comune di Baronissi

Dipartimento di Informatica – Università degli Studi di Salerno

CUS Salerno A.S.D.

Phaser Studio

🔹 Sponsor ufficiali:

Accademia Italiana Videogiochi (AIV)

Banca Monte Pruno

Tuitus – An InfoCert Company

Pierro Group

Tirrenia Energia

GSP – Grafica Stampa & Pubblicità

SIP&T – Global Drilling Expertise

IndieGala

l’ABCD edutainment

Zoo Technology

Limitless Evolutions Business Solutions

New Media Advertising

Skills

Blexin

Matteo Napoli – Appalti e Costruzioni

GaldieriAuto

WeBeetle

UNA GIURIA DI PROFESSIONISTI DEL SETTORE

A valutare i progetti saranno esperti di game design, programmazione e grafica digitale:

Giacomo Caneschi – Senior CG Artist e docente presso AIV

Marco Giammetti – Sviluppatore indipendente e consulente VR/AR

Delfina Malandrino – Professore associato, Dipartimento di Informatica UNISA

Daniele Monaco – Unity Developer @ Picaresque Studio

Christopher Sacchi – Game Developer @ Stuck In Attic

HACKATHON SENZA FRONTIERE: UNA NOVITÀ CHE UNISCE SPORT E TECNOLOGIA

Per la prima volta, accanto alle sfide di programmazione, si terrà anche una competizione sportiva: “Hackathon senza frontiere – CUS cup”, un momento di gioco e aggregazione che coinvolgerà i team in sfide ludico-sportive. Perché il gioco, in tutte le sue forme, è il miglior modo per imparare e collaborare.

📢 Conferenza stampa di presentazione:

📍 Sala Stampa del Comune di Baronissi

📅 24 marzo 2025 – ore 10:30

📩 Info & accrediti stampa: [email protected]

🌐 Sito web: www.hackfarm.it