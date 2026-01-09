Maiori, Statale Amalfitana: al via la messa in sicurezza tra l’8 e il 9 gennaio. Si punta alla riapertura nel weekend

di Marisa Fava

Proseguono a Maiori le operazioni finalizzate al ritorno alla normalità lungo la Strada Statale Amalfitana, interrotta in seguito al distacco di materiale lapideo da un muro di contenimento in località Salicerchie. L’episodio si è verificato nella tarda serata di martedì 6 gennaio 2026, determinando la chiusura del tratto interessato per ragioni di sicurezza.

Nella giornata di ieri sono stati completati i rilievi tecnici e le verifiche già calendarizzate dopo i sopralluoghi effettuati mercoledì 7 gennaio. Secondo quanto comunicato, gli accertamenti non avrebbero evidenziato nuovi elementi di particolare criticità rispetto al quadro già emerso nelle prime ispezioni.

Alla luce degli esiti, l’amministrazione comunale ha dato il via agli interventi urgenti di messa in sicurezza, gli interventi sono programmati nelle giornate dell’8 e del 9 gennaio. Le attività rientrano nella gestione immediata dell’emergenza attivata dall’ente per ripristinare, nel minor tempo possibile, condizioni adeguate alla viabilità lungo una delle arterie più delicate e trafficate della Costiera.

Il traguardo indicato è la riapertura della Statale entro il fine settimana, compatibilmente con il completamento degli interventi programmati.