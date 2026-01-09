9 Gennaio 2026 - 10:20

Oroscopo di oggi 9 Gennaio 2026 di Branko

Le previsioni complete di oggi per tutti i segni zodiacali

oroscopo branko

Le previsioni astrologiche segno per segno.

♈ Ariete

Giornata dinamica, con buone energie da spendere sul lavoro. Evita però reazioni impulsive nei rapporti personali. In amore serve più ascolto.

♉ Toro

Le stelle invitano alla calma e alla riflessione. Questioni pratiche da gestire con pazienza. In amore torna il desiderio di stabilità e sicurezza.

♊ Gemelli

Comunicazione favorita. Ottimo momento per chiarimenti, telefonate e nuovi contatti. In amore dialogo costruttivo, purché sincero.

♋ Cancro

Emotività intensa. Oggi potresti sentirti più sensibile, ma il cielo protegge i sentimenti autentici. Segui l’istinto, senza chiuderti.

♌ Leone

Energia in crescita. Le stelle ti spingono a metterti in gioco e a guidare gli altri. In amore passione viva, ma attenzione all’orgoglio.

♍ Vergine

Serve ordine, soprattutto mentale. Sul lavoro è il momento di sistemare ciò che è rimasto in sospeso. In amore evita critiche inutili.

♎ Bilancia

Equilibrio ritrovato. Favoriti i rapporti sociali e le collaborazioni. In amore giornata positiva per ritrovare complicità.

♏ Scorpione

Giornata intensa e profonda. Le stelle invitano a fare chiarezza, soprattutto nei rapporti. In amore forte attrazione, ma attenzione alle parole.

♐ Sagittario

Voglia di cambiamento. Ottimo momento per guardare avanti e progettare. In amore evita promesse affrettate.

♑ Capricorno

Determinazione premiata. Il lavoro richiede impegno ma porta risultati concreti. In amore serve più disponibilità al dialogo.

♒ Acquario

Creatività in primo piano. Idee originali e intuizioni utili, soprattutto sul lavoro. In amore cerca chiarezza e coerenza.

♓ Pesci

Sensibilità accentuata. Le stelle favoriscono l’intuito e i rapporti sinceri. Meglio non forzare i tempi nelle questioni pratiche.