Oroscopo di oggi 9 Gennaio 2026 di Branko
Le previsioni complete di oggi per tutti i segni zodiacali
Le previsioni astrologiche segno per segno.
♈ Ariete
Giornata dinamica, con buone energie da spendere sul lavoro. Evita però reazioni impulsive nei rapporti personali. In amore serve più ascolto.
♉ Toro
Le stelle invitano alla calma e alla riflessione. Questioni pratiche da gestire con pazienza. In amore torna il desiderio di stabilità e sicurezza.
♊ Gemelli
Comunicazione favorita. Ottimo momento per chiarimenti, telefonate e nuovi contatti. In amore dialogo costruttivo, purché sincero.
♋ Cancro
Emotività intensa. Oggi potresti sentirti più sensibile, ma il cielo protegge i sentimenti autentici. Segui l’istinto, senza chiuderti.
♌ Leone
Energia in crescita. Le stelle ti spingono a metterti in gioco e a guidare gli altri. In amore passione viva, ma attenzione all’orgoglio.
♍ Vergine
Serve ordine, soprattutto mentale. Sul lavoro è il momento di sistemare ciò che è rimasto in sospeso. In amore evita critiche inutili.
♎ Bilancia
Equilibrio ritrovato. Favoriti i rapporti sociali e le collaborazioni. In amore giornata positiva per ritrovare complicità.
♏ Scorpione
Giornata intensa e profonda. Le stelle invitano a fare chiarezza, soprattutto nei rapporti. In amore forte attrazione, ma attenzione alle parole.
♐ Sagittario
Voglia di cambiamento. Ottimo momento per guardare avanti e progettare. In amore evita promesse affrettate.
♑ Capricorno
Determinazione premiata. Il lavoro richiede impegno ma porta risultati concreti. In amore serve più disponibilità al dialogo.
♒ Acquario
Creatività in primo piano. Idee originali e intuizioni utili, soprattutto sul lavoro. In amore cerca chiarezza e coerenza.
♓ Pesci
Sensibilità accentuata. Le stelle favoriscono l’intuito e i rapporti sinceri. Meglio non forzare i tempi nelle questioni pratiche.