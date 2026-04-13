Design contraffatto, maxi operazione “Gamba Corta”: 6.500 articoli sequestrati

di Marisa Fava

Maxi operazione della Guardia di Finanza contro il mercato del design contraffatto. Nell’ambito dell’inchiesta denominata “Gamba Corta”, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria ha sequestrato oltre 6.500 articoli, tra lampade e sedute che riproducevano illegalmente modelli iconici italiani ed europei.

14 indagati e rete in tutta Italia

L’indagine, coordinata dalla Procura di Torino, ha portato all’iscrizione di 14 persone nel registro degli indagati per reati che vanno dalla contraffazione alla frode in commercio.

Coinvolte 13 aziende con sedi operative in diverse province italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli e Bari. I prodotti, importati soprattutto dalla Cina, venivano distribuiti su larga scala anche attraverso piattaforme e-commerce.

Sequestri e rischi per la sicurezza

Le perquisizioni, eseguite in più regioni, hanno consentito di smantellare una filiera organizzata di commercio illecito.

Oltre al danno economico per il settore, è emerso un rischio per la sicurezza dei consumatori: molti prodotti, in particolare le lampade, erano privi delle certificazioni europee e potenzialmente pericolosi.