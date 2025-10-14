Salerno, truffe ai danni di anziani: la Polizia di Stato esegue perquisizioni e sequestra cellulari, 15mila euro e gioielli

di Redazione ZON

Martedì 7 ottobre u.s. la Squadra Mobile di Salerno ha collaborato con la Squadra Mobile di Milano e di Napoli per l’esecuzione di perquisizioni domiciliari e personali nelle province di Milano, Napoli e Salerno nei confronti di 15 cittadini italiani ai quali viene contestato, a vario titolo, il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di anziani.

Il personale della Polizia di Stato operante ha infatti eseguito i decreti di perquisizione delegati dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Milano a seguito di un’articolata attività di indagine intrapresa su numerose truffe commesse nella città di Milano ed in altre località d’Italia, che ha consentito di individuare una 73enne italiana, residente in provincia di Milano, a cui veniva momentaneamente consegnata la refurtiva che la stessa, successivamente, trasportava a Napoli.

Il modus operandi

Le indagini hanno permesso di accertare che le telefonate alle anziane vittime venivano effettuate da due appartamenti situati a Napoli sempre con lo stesso schema:

la chiamata del “falso carabiniere e finto avvocato”

la chiamata del “falso nipote e finto postino”

Nel periodo estivo, al fine di non interrompere la loro attività criminale, gli indagati avevano trasferito la “sala operativa” dalla quale effettuavano le telefonate all’interno di un bungalow in un villaggio turistico della provincia di Salerno, dove hanno trascorso contemporaneamente le loro vacanze.

Le due tipologie di truffa

Primo caso: il truffatore si presentava come un carabiniere e riferiva alla vittima che un suo familiare era rimasto coinvolto in un incidente stradale, con il concreto rischio di una pena detentiva. La vittima veniva poi contattata da un finto avvocato che la convinceva a raccogliere denaro contante e oggetti di valore da consegnare come “cauzione”, ad un incaricato, per la liberazione del familiare.

Secondo caso: il truffatore si presentava come il nipote della vittima e chiedeva la disponibilità di ritirare un pacco in consegna. Poco dopo, lo stesso riferiva che erano sorti problemi con il pagamento e che i suoi genitori erano stati trattenuti presso una caserma dei Carabinieri. Per “liberare” quindi i familiari, la vittima veniva convinta a consegnare denaro contante e/o gioielli a un incaricato.

I sequestri

Le perquisizioni eseguite hanno permesso di sequestrare:

40 cellulari e 5 tablet, utilizzati per commettere le truffe;

la somma in contanti di 15.000,00 euro ;

; numerosi monili in oro, verosimile provento dei reati contestati.

Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo con sentenza irrevocabile di condanna.