Nocera Inferiore, vandali decapitano la statua della Madonna di Lourdes
La scoperta all’incrocio con corso Vittorio Emanuele: sgomento tra i residenti
Choc a Nocera Inferiore per un grave atto vandalico ai danni di un’edicola sacra dedicata alla Madonna di Lourdes.
L’episodio si è verificato in via Nicotera, all’incrocio con corso Vittorio Emanuele, dove alcuni passanti hanno segnalato la presenza della statua gravemente danneggiata.
Statua mutilata
Secondo quanto emerso, la statua della Madonna è stata decapitata e ridotta in più pezzi, in un gesto che ha profondamente colpito la comunità locale.
L’edicola rappresentava un punto di riferimento religioso per molti residenti della zona.
Sgomento tra i cittadini
La scena ha suscitato indignazione e amarezza tra i cittadini, che quotidianamente transitano nell’area e che hanno denunciato quanto accaduto.
Non si esclude che sull’episodio possano essere avviati accertamenti per individuare i responsabili del gesto.
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