Nocera Inferiore, vandali decapitano la statua della Madonna di Lourdes

di Marisa Fava

Choc a Nocera Inferiore per un grave atto vandalico ai danni di un’edicola sacra dedicata alla Madonna di Lourdes.

L’episodio si è verificato in via Nicotera, all’incrocio con corso Vittorio Emanuele, dove alcuni passanti hanno segnalato la presenza della statua gravemente danneggiata.

Statua mutilata

Secondo quanto emerso, la statua della Madonna è stata decapitata e ridotta in più pezzi, in un gesto che ha profondamente colpito la comunità locale.

L’edicola rappresentava un punto di riferimento religioso per molti residenti della zona.

Sgomento tra i cittadini

La scena ha suscitato indignazione e amarezza tra i cittadini, che quotidianamente transitano nell’area e che hanno denunciato quanto accaduto.

Non si esclude che sull’episodio possano essere avviati accertamenti per individuare i responsabili del gesto.