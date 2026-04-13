Maltempo in Campania, allerta meteo gialla: temporali e vento forte

di Marisa Fava

CAMPANIA – Temporali improvvisi, vento forte e possibili criticità: scatta l’allerta meteo di livello giallo a partire dalle ore 18 di oggi.

L’avviso è stato emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle condizioni meteo previste nel pomeriggio e nelle ore successive.

Temporali intensi e fenomeni associati

Secondo le previsioni, sono attesi rovesci improvvisi e localmente intensi, accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento.

L’allerta resterà in vigore fino alle ore 6 di domani mattina.

Le zone interessate

I settori coinvolti sono quelli centro-meridionali della regione, in particolare:

Zona 5: Tusciano e Alto Sele;

Zona 6: Piana del Sele e Alto Cilento;

Zona 7: Tanagro;

Zona 8: Basso Cilento.

Rischi e possibili conseguenze

Alla criticità gialla è associato un rischio idrogeologico, con possibili allagamenti, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e scorrimento delle acque sulle strade.

Non si escludono inoltre caduta di rami o alberi, danni a coperture e strutture esposte e fenomeni franosi in aree già fragili.

Le raccomandazioni

La Protezione Civile invita i Comuni ad attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e a mettere in campo tutte le misure necessarie per prevenire e mitigare i rischi.

Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione agli aggiornamenti e di adottare comportamenti prudenti.