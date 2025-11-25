Campania, prorogata l’allerta meteo: domani livello giallo su tutto il territorio

di Danilo Iammancino

La perturbazione che oggi ha interessato gran parte della Campania continuerà a farsi sentire anche nella giornata di domani, sebbene con un’intensità minore. Lo comunica la Protezione Civile regionale, che – sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale – ha deciso di prorogare l’allerta meteo di ulteriori 24 ore, riducendone però il livello.

Fino alle 23.59 di questa sera, infatti, sulle aree più esposte del territorio era attivo il codice Arancione, in particolare sulla fascia costiera e nelle zone

1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana),

2 (Alto Volturno e Matese),

3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini),

5 (Tusciano e Alto Sele)

e 6 (Piana Sele e Alto Cilento).

Il resto della regione era invece interessato dal livello Giallo.

Dalla mezzanotte, invece, l’intera Campania passerà a una allerta gialla uniforme.

Le precipitazioni non scompariranno del tutto: temporali e rovesci tenderanno a diventare isolati e localizzati, mantenendo comunque un rischio idraulico puntuale. Non sono più attese, invece, criticità idrogeologiche diffuse né fenomeni di instabilità dei versanti.

Resterà comunque attivo il rischio residuo legato alla saturazione dei suoli, che – anche in assenza di nuove piogge – potrebbe causare ulteriori inconvenienti in alcune aree fragili.

Cessa invece a mezzanotte l’allerta per venti forti e mare agitato, che ha caratterizzato la giornata odierna con disagi lungo il litorale.

La Protezione Civile rinnova l’invito ai Comuni delle zone interessate a mantenere operativi i Coc (Centri Operativi Comunali) e a proseguire nelle attività previste dai rispettivi piani di protezione civile, sia strutturali che non strutturali.

Particolare attenzione è richiesta per:

il monitoraggio del verde pubblico

la verifica di eventuali criticità idrauliche residue

la ricezione delle comunicazioni della Sala Operativa Regionale

La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti ufficiali e ad adottare comportamenti prudenziali per le prossime 24 ore.