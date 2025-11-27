Lutto a Salerno: scompare Anna Rita Valiante. La Redazione di ZON si stringe a Gianfranco e alla famiglia

di Redazione ZON

Salerno si risveglia nel dolore per la scomparsa improvvisa di Anna Rita Valiante, 59 anni, stimata funzionaria legale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Una notizia che ha attraversato la città con forza, lasciando sgomente le tante persone che la conoscevano e che ne apprezzavano la riservatezza, la professionalità e la profonda umanità.

La sua morte arriva in un momento drammatico per la famiglia Valiante, già provata da un lutto enorme: poco più di un anno fa, il fratello Mario e la moglie Wilma Fezza persero la vita in un incidente lungo l’A2. Un colpo terribile dal quale i familiari stavano ancora cercando di rialzarsi.

Una comunità attonita: il cordoglio corre sui social

Nelle ultime ore, messaggi di affetto e vicinanza stanno raggiungendo i fratelli Gianfranco — ex sindaco di Baronissi e recentemente impegnato nella campagna per le elezioni regionali — e Maurizio, Prefetto di Ancona.

Amici, colleghi, cittadini e amministratori locali hanno affidato ai social parole di dolore, riconoscenza e incredulità. Una testimonianza di quanto Anna Rita fosse amata e stimata.

La data dei funerali sarà comunicata nelle prossime ore.

Il ricordo commosso di Gianfranco Valiante

Tra i messaggi più toccanti c’è quello del fratello Gianfranco, che ha voluto salutare Anna Rita con parole intrise di amore e sofferenza:

*“Non potevi… non dovevi… Anna Rita. In pochi giorni sei volata via, lasciandoci uno sconforto e un dolore indicibile. Ci hai amato con tutta Te stessa, ci hai donato più di quanto potessimo chiedere. Ora restiamo qui, con una voragine dentro e un’assenza che brucia troppo… ma anche con un amore che non finirà mai. Il Tuo amore, da lassù, continuerà a parlarci e a guidarci. E quando il nostro cuore ritroverà un po’ di pace, sapremo che una parte ci arriverà da Te, che continuerai a camminare accanto a noi in silenzio. Sorellina amata… stringi anche Noi nel tuo abbraccio felice, con mamma, papà, nostro fratello Mario e Wilma.”

Un messaggio che custodisce tutto il peso di un dolore familiare che sembra non concedere tregua.

L’abbraccio della Redazione ZON

La Redazione di ZON.it si unisce al cordoglio che in queste ore avvolge la famiglia Valiante.

Vogliamo esprimere la nostra vicinanza a Gianfranco, a Maurizio e a tutti i loro cari per questa nuova e profondissima perdita.

In un momento così duro, segnato da lutti ravvicinati e dolorosi, ci stringiamo a loro con affetto sincero e rispetto, certi che il ricordo luminoso di Anna Rita continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha conosciuta.

Una ferita aperta nella Comunità

La morte di Anna Rita lascia un vuoto enorme, non solo nella sua famiglia ma in una città che negli anni ha imparato ad apprezzarne il carattere discreto, la competenza professionale e la sua profonda dedizione al lavoro.

Un dolore che si somma a quello ancora vivo per la perdita di Mario e Wilma, una ferita che l’intera comunità conserva nel cuore.

Salerno oggi si stringe attorno ai Valiante. E resta in silenzio, di fronte a un destino che pesa come un macigno.