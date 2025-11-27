Tramonti, furti nelle centrali telefoniche: obbligo di dimora per tre indagati

di Redazione ZON

Nella mattinata odierna, a Napoli, i Carabinieri della Stazione di Tramonti, insieme all’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di tre persone.. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre indagati – nel periodo compreso tra maggio 2024 e marzo 2025 – si sarebbero introdotti in più occasioni all’interno delle centrali di telecomunicazione situate nel territorio di Tramonti. Durante questi accessi, avrebbero sottratto un ingente quantitativo di materiale tecnico, tra cui 28 bobine in plastica e circa 12.000 euro di cavi di rame, berillio, bronzo fosforoso e platino.

I furti avrebbero provocato danni e disservizi sia alla rete pubblica che a collegamenti telefonici e internet privati, causando malfunzionamenti e interruzioni in diverse zone.

La Procura sottolinea che il provvedimento cautelare è suscettibile di impugnazione e che le accuse mosse nei confronti degli indagati saranno valutate dal giudice nelle successive fasi del procedimento.