Baronissi, un profondo dolore per la comunità: il sentito cordoglio per la famiglia Valiante

Tutta la Comunità di Baronissi si unisce al profondo dolore che ha colpito Gianfranco Valiante, già Sindaco di Baronissi, per la perdita del caro fratello e della cara cognata.

In questo momento di grande tristezza, desideriamo esprimere la nostra vicinanza e il nostro più sentito cordoglio alla famiglia Valiante.

Il cordoglio del sindaco di Pellezzano Francesco Morra:

Apprendiamo con sgomento che due nostri concittadini, gli avvocati Mario Valiante e la moglie Wilma Fezza, sono deceduti tragicamente questa mattina nel gravissimo incidente avvenuto a Eboli. È impossibile trovare le parole giuste per rappresentare il dolore di tutta la nostra comunità. Mario Valiante e Wilma Fezza, uniti nel tragico destino, erano due professionisti stimati e conosciuti, impegnati anche nell’associazionismo e nello sport. In questo difficile e triste momento, giungano alla famiglia le mie personali condoglianze, quelle dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Pellezzano. Un abbraccio particolarmente affettuoso lo rivolgo al fratello Gianfranco, già sindaco di Baronissi. Un pensiero di vicinanza e speranza anche a tutte le persone coinvolte in questo terribile incidente con un augurio di pronta guarigione.

Il cordoglio del sindaco Vincenzo Napoli:

Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la tragica morte degli avvocati Wilma Fezza e Mario Valiante periti in un incidente stradale.

Ai familiari, amici e colleghi un abbraccio fortissimo di solidarietà umana in queste tragiche ore. Wilma e Mario erano molto conosciuti ed apprezzati nella nostra comunità per la loro professionalità e per la dedizione al bene comune nei vari incarichi istituzionali svolti. Erano rigorosi ed appassionati nelle questioni giuridiche e politiche, sempre rispettosi ed attenti all’umanità nelle relazioni umane e nei rapporti sociali. Sempre con il sorriso. È una perdita gravissima per tutti noi e per quanti li hanno conosciuti amati, apprezzati. Addio Wilma e Mario, non vi dimenticheremo. Un pensiero anche ai feriti ed a coloro che stanno portando soccorso.

Il cordoglio del Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa.

La tragica morte di Wilma Fezza e Mario Valiante, a seguito dell’incidente stradale avvenuto stamattina nei pressi di Eboli, ci lascia sgomenti.

In questo momento di dolore e di grande perdita, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Valiante e all’amico Gianfranco già sindaco di Baronissi.

A tutte le persone coinvolte nel terribile incidente, la nostra vicinanza e l’auspicio di un rapido recupero.