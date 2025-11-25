Metrò del Mare 2026: pubblicate le date. Si parte il 13 giugno, ultima corsa il 6 settembre

di Danilo Iammancino

Sono ufficiali le date del Metrò del Mare 2026, il servizio marittimo che ogni estate collega le principali località della costa cilentana e amalfitana. Le corse prenderanno il via sabato 13 giugno e si concluderanno domenica 6 settembre, garantendo per quasi tre mesi un’alternativa pratica, ecologica e panoramica agli spostamenti su strada.

A gestire il servizio sarà nuovamente Alicost, che proporrà due differenti linee:

▶ Linea A1 — attiva dal lunedì al venerdì

Percorso: Salerno – Agropoli – San Marco di Castellabate – Amalfi – Positano

Ideale per chi desidera muoversi nei giorni feriali tra le località più frequentate della Costiera.

▶ Linea A2 — attiva il sabato e la domenica

Percorso: Salerno – Agropoli – San Marco di Castellabate – Acciaroli

Pensata per favorire gli spostamenti del weekend, soprattutto verso il Cilento.

Il Metrò del Mare si conferma quindi una soluzione sempre più scelta da residenti e turisti, grazie ai tempi di percorrenza ridotti, al comfort dei tragitti e alla possibilità di evitare traffico e parcheggi nelle zone più congestionate.

Una scelta sostenibile per il turismo e l’ambiente

Il Metrò del Mare continua a rappresentare uno dei progetti più apprezzati della mobilità estiva campana: decongestiona il traffico stradale, riduce le emissioni e valorizza il territorio con collegamenti veloci che esaltano la bellezza del viaggio via mare.

Con date già definite e una rete efficiente, l’estate 2026 si prepara a essere una stagione di collegamenti ancora più integrati tra le meraviglie del Cilento e della Costiera Amalfitana.