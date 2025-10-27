Castellabate (SA), sequestrata un’area di 10mila metri quadri nel Parco del Cilento

di Redazione ZON

Dodici indagati per lottizzazione abusiva

Vallo della Lucania, 25 ottobre 2025 – Il Nucleo Carabinieri Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni di Castellabate ha eseguito questa mattina un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania, su richiesta della Procura della Repubblica.

Il provvedimento riguarda dodici persone indagate per reati edilizi, paesaggistici e urbanistici connessi a una presunta lottizzazione abusiva in località Annunziata di Castellabate. L’area interessata, di circa 10.000 metri quadrati, ospita dieci fabbricati sui quali sono stati accertati — almeno allo stato degli atti — numerosi abusi edilizi.

Le costruzioni si trovano all’interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Secondo le indagini, gli indagati avrebbero realizzato in area agricola un frazionamento illecito del lotto originario, edificando civili abitazioni in sostituzione di fabbricati preesistenti senza alcun titolo edilizio valido.

Le opere sarebbero state realizzate sulla base di concessioni in sanatoria rilasciate dal Comune di Castellabate, giudicate però illegittime in quanto mancanti dei pareri obbligatori degli enti sovraordinati, in particolare della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Secondo la Procura, l’attività edilizia ha inciso in maniera significativa sull’assetto urbanistico e sui valori ambientali e paesaggistici dell’area, determinando una vera e propria lottizzazione abusiva in violazione delle norme di tutela e destinazione d’uso del territorio.

La posizione dei singoli indagati e la fondatezza delle accuse saranno oggetto di valutazione nelle successive fasi del procedimento giudiziario.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania