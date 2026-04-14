Baronissi, nasce “Magno for Kids”: screening pediatrici gratuiti per i bambini

di Marisa Fava

Una giornata interamente dedicata alla salute dei più piccoli, con visite specialistiche gratuite e un messaggio chiaro rivolto alle famiglie: la prevenzione deve partire fin dall’infanzia. È questo il senso di “Magno for Kids”, la prima giornata di screening pediatrici gratuiti in programma sabato 19 aprile 2026, dalle 8:30 alle 17:00, presso il Parco della Rinascita.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Magno con il patrocinio del Comune di Baronissi, rappresenta un’importante occasione per offrire alle famiglie controlli specialistici gratuiti e per diffondere una sempre maggiore cultura della prevenzione in età pediatrica.

Baronissi, una giornata dedicata alla prevenzione pediatrica

Per la prima volta sul territorio, un’intera giornata sarà dedicata alla prevenzione infantile, con la possibilità di effettuare visite gratuite con diversi specialisti. Le famiglie potranno infatti accedere a controlli con pediatra, otorinolaringoiatra, dermatologa, nutrizionista, oculista, dentista e psicologa.

Un’offerta ampia e concreta, pensata per mettere al centro il benessere dei bambini e per sostenere i genitori attraverso un servizio utile, accessibile e vicino ai bisogni quotidiani.

Il commento della sindaca Anna Petta

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata la sindaca di Baronissi, Anna Petta, che ha evidenziato l’importanza di un progetto capace di unire attenzione sociale, sanità e vicinanza alle famiglie:

“Magno for Kids è un’iniziativa nuova e concreta che mette al centro la salute dei più piccoli e rappresenta un segnale importante di attenzione verso le famiglie del nostro territorio”.

Un’occasione concreta per le famiglie

L’appuntamento del 19 aprile si propone dunque non solo come una giornata di controlli, ma anche come un momento di sensibilizzazione sul tema della salute infantile. In un tempo in cui la prevenzione assume un ruolo sempre più decisivo, iniziative come questa possono contribuire a rafforzare il rapporto tra territorio, servizi e comunità.

“Magno for Kids” si candida così a diventare un appuntamento di riferimento per Baronissi, offrendo ai bambini un’opportunità preziosa e alle famiglie un supporto concreto in un contesto accogliente e accessibile.