Nocera Inferiore, “L’Ultima Nota”: pittura, teatro e jazz omaggiano Chet Baker

di Marisa Fava

Un intreccio di linguaggi artistici per rendere omaggio a una delle icone del jazz internazionale. Venerdì 17 aprile 2026, il Museo diocesano San Prisco ospiterà “L’Ultima Nota – Omaggio a Chet Baker”, un evento che unirà pittura, teatro e musica in un’esperienza immersiva.

Sono previsti due ingressi, alle ore 20:00 e alle 21:00, per consentire al pubblico di vivere un percorso artistico in cui le opere del museo dialogheranno con le sonorità evocative del celebre trombettista statunitense.

Un dialogo tra arti: pittura, teatro e jazz

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere in relazione diverse forme espressive. La musica intensa e suggestiva della tromba di Chet Baker accompagnerà la recitazione teatrale e si intreccerà con le opere esposte, arricchite da interventi tematici pensati per guidare lo spettatore.

Un percorso che punta a creare connessioni tra linguaggi differenti, offrendo al pubblico una chiave di lettura nuova e coinvolgente delle arti figurative.

“L’insieme di tutto questo – spiegano gli organizzatori – darà allo spettatore la possibilità di comprendere come le arti figurative possano entrare in relazione con le note e le parole delle canzoni, fatte risuonare attraverso il suono di alcuni vinili d’epoca”.

I protagonisti della serata

L’evento vedrà la partecipazione di Salvatore Alfano, Francesco Belsito, Valerio Conturso, Valeria De Pascale e Ferdinando Padovano, impegnati negli interventi illustrativi, teatrali e musicali.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili online sul circuito www.etes.it e presso i punti Futuransa di Nocera Inferiore e Nocera Superiore.

L’appuntamento rappresenta inoltre un’anteprima del programma del Maggio della Cultura 2026, confermando l’impegno del territorio nella promozione di iniziative culturali di qualità.