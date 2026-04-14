Nocera Inferiore, “L’Ultima Nota”: pittura, teatro e jazz omaggiano Chet Baker
Venerdì 17 aprile doppio appuntamento al Museo diocesano San Prisco: un viaggio tra arte figurativa, teatro e le note del celebre trombettista statunitense.
Un intreccio di linguaggi artistici per rendere omaggio a una delle icone del jazz internazionale. Venerdì 17 aprile 2026, il Museo diocesano San Prisco ospiterà “L’Ultima Nota – Omaggio a Chet Baker”, un evento che unirà pittura, teatro e musica in un’esperienza immersiva.
Sono previsti due ingressi, alle ore 20:00 e alle 21:00, per consentire al pubblico di vivere un percorso artistico in cui le opere del museo dialogheranno con le sonorità evocative del celebre trombettista statunitense.
Un dialogo tra arti: pittura, teatro e jazz
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere in relazione diverse forme espressive. La musica intensa e suggestiva della tromba di Chet Baker accompagnerà la recitazione teatrale e si intreccerà con le opere esposte, arricchite da interventi tematici pensati per guidare lo spettatore.
Un percorso che punta a creare connessioni tra linguaggi differenti, offrendo al pubblico una chiave di lettura nuova e coinvolgente delle arti figurative.
“L’insieme di tutto questo – spiegano gli organizzatori – darà allo spettatore la possibilità di comprendere come le arti figurative possano entrare in relazione con le note e le parole delle canzoni, fatte risuonare attraverso il suono di alcuni vinili d’epoca”.
I protagonisti della serata
L’evento vedrà la partecipazione di Salvatore Alfano, Francesco Belsito, Valerio Conturso, Valeria De Pascale e Ferdinando Padovano, impegnati negli interventi illustrativi, teatrali e musicali.
Biglietti e informazioni
I biglietti sono disponibili online sul circuito www.etes.it e presso i punti Futuransa di Nocera Inferiore e Nocera Superiore.
L’appuntamento rappresenta inoltre un’anteprima del programma del Maggio della Cultura 2026, confermando l’impegno del territorio nella promozione di iniziative culturali di qualità.
ARTICOLO PRECEDENTE
Baronissi, nasce “Magno for Kids”: screening pediatrici gratuiti per i bambini
ARTICOLO SUCCESSIVO
Pellezzano, lo Sporting Arechi cresce: nasce il progetto pickleball