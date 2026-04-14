Pellezzano, lo Sporting Arechi cresce: nasce il progetto pickleball

di Marisa Fava

Continua il percorso di crescita dello Sporting Arechi, associazione sportiva dilettantistica attiva sul territorio, che amplia la propria offerta con una nuova disciplina: il pickleball.

Dopo il futsal e l’avvio del settore padel, la società granata compie un ulteriore passo in avanti, confermando una visione orientata allo sviluppo e alla diversificazione delle attività sportive.

Sporting Arechi, crescita e riconoscimento federale

Negli ultimi mesi, lo Sporting Arechi ha raggiunto un traguardo significativo entrando ufficialmente nel sistema federale, con l’affiliazione alla Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp). Un riconoscimento che certifica le attività legate a padel e tennis e che rafforza la struttura organizzativa della società.

Un passaggio importante che consolida il ruolo dello Sporting Arechi come realtà di riferimento sul territorio, capace di investire in maniera concreta nello sport e nella crescita dei propri tesserati.

Formazione e visione a lungo termine

L’inserimento in contesti federali come il circuito Club School rappresenta un ulteriore segnale della qualità del lavoro svolto. La società continua infatti a puntare sulla formazione dei giovani, sulla crescita sportiva e sulla diffusione di una cultura sana dello sport.

Arriva il pickleball a Pellezzano

In questo percorso si inserisce il nuovo progetto dedicato al pickleball, disciplina in forte espansione a livello internazionale, scelta per offrire nuove opportunità di pratica sportiva a tutte le fasce d’età.

Nei prossimi giorni saranno comunicate le date ufficiali degli open day, momenti dedicati alla scoperta di questo sport e aperti ad associati e appassionati.

Gli eventi si svolgeranno presso il Palazzetto dello Sport di Capriglia di Pellezzano, destinato a diventare la nuova casa dello Sporting Arechi.

Le strutture sul territorio

La società è già attiva sul territorio di Pellezzano con altre due strutture: il centro sportivo Tiki-Taka nella frazione di Capezzano Inferiore e il centro sportivo polifunzionale “Via Stella” nella frazione di Cologna.

Una realtà sportiva dinamica e inclusiva

Con questo ulteriore sviluppo, lo Sporting Arechi conferma la propria identità di realtà dinamica, inclusiva e in continua evoluzione, capace di unire diverse discipline sotto un’unica visione: promuovere lo sport come strumento di crescita, aggregazione e benessere.