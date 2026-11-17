di Redazione ZON

In sintesi. Lotto, estrazione di martedì 17 novembre 2026: ruota di Napoli 73, 81, 53, 55, 66; ruota di Roma 52, 88, 76, 68, 84; ruota di Milano 29, 61, 63, 87, 07.

I punti chiave Ruota di Napoli: 73, 81, 53, 55, 66

Ruota di Roma: 52, 88, 76, 68, 84

Ruota di Milano: 29, 61, 63, 87, 07

Tutti i numeri dell’estrazione del Lotto di martedì 17 novembre 2026, come pubblicati dal sito ufficiale del gioco.

Estrazione del Lotto di 17/11/2026: i numeri per ogni ruota

Ruota Numeri estratti Bari 25 86 87 67 82 Cagliari 79 57 21 28 18 Firenze 16 40 12 35 39 Genova 21 52 68 17 09 Milano 29 61 63 87 07 Napoli 73 81 53 55 66 Palermo 79 40 85 47 44 Roma 52 88 76 68 84 Torino 66 67 21 59 27 Venezia 19 86 45 41 76 Nazionale 84 61 25 66 60

Quando è la prossima estrazione

La prossima estrazione è in programma giovedì 19 novembre 2026.

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Le probabilità di vincita sono riportate sul regolamento di ciascun gioco. Le estrazioni passate non influenzano in alcun modo quelle future. Numero verde per il gioco d’azzardo patologico: 800 558 822.

Fonte: Lotto-Italia.it